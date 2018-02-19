Ректор Национального медунивеситета Амосова заявляет о риске срыва теста "Крок 1. Стоматология"

Тест должен быть состоятся завтра, но разрешения медуниверситет до сих пор не получил.

Проведение экзамена по программе "Крок 1. Стоматология" в НМУ им.Богомольца - под угрозой срыва.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на ректора медуниверситета Екатерину Амосову, проведение тестирования со студентами-третьекурсникам стоматологического факультета должен состояться завтра - 20 февраля, однако разрешения на тестирование медуниверситет до сих пор не получил.

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"Ситуация практически зашла в тупик. НМУ своевременно предложил Центру тестирования при МОЗ, который имеет исключительные полномочия по предоставлению услуг по проведению лицензионных интегрированных экзаменов, предоставить эти услуги в рамках, предусмотренных законодательством, для конкретного экзамена, стоимость которого не предусматривает проведение тендера. Ранее мы вносили в проект бюджета нашего вуза необходимую сумму оплаты этих услуг. Однако полученный с Минздрава финальный финансовый документ эту графу не предусматривал ", - отметила ректор.

По ее словам, чтобы тестирования "Крок 1. Стоматология" произошел вовремя, а его отмена не повлияла на учебный процесс, Амосовой и проректором заведения было принято решение в форме благотворительного взноса перечислить предусмотренную сумму в 104 202 грн на счет центра тестирования при Минздраве.

Читайте такжеАмосова заявляет, что Центр тестирования при Минздраве блокирует трудоустройство выпускников НМУ им.Богомольца"Я хорошо понимаю, что ставя под сомнение проведение экзамена по программе "Крок 1. Стоматология ", отдельные чиновники хотят поставить под сомнение эффективность моего пребывания на посту руководителя НМУ им. Богомольца. Но я в очередной раз заявляю: нынешнее руководство университета и в дальнейшем будет работать исключительно в рамках правового поля ", - сказала Амосова.

Она отметила, что после проведения теста обратится в суд для правовой оценки деятельности монополиста профильного рынка - Центра тестирования при МОЗ.