Медсестра, которая под пулями спасала раненых на Майдане, удостоена Знака Отличия Ковча

Знак Отличия Емельяна Ковча, который ежегодно вручают за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма, получили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев; медик, которая спасала раненых во время трагических событий Революции достоинства в Киеве Мария Матвиив; архиепископ, Митрополит Перемышля, бывший председатель Конференции епископов Польши Юзеф Михалик; меценат, учредитель Украинско-еврейской инициативы (Канада) Джеймс Темертей и отец-митрат Украинской греко-католической церкви Михаил Шевчишин.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Как отметили в пресс-центре, четвертое ежегодное вручение знака отличия Блаженного Священномученика Емельяна Ковча - греко-католического священника, который во время Второй мировой спасал евреев, за что был заключен и погиб в концлагере Майданек - в этом году пройдет в рамках празднования 25-летия выхода Украинской греко-католической церкви из подполья. Церемония награждения состоится во Львовской опере. (Львовский областной совет учредил почетный знак отличия «Памяти блаженного священномученика Емельяна Ковча» в апреле 2011 г.)

«Мы должны помнить о большой цене нашего народа, которую его лучшие люди платят за нашу национальную и духовную свободу, - убежден председатель Комитета чествования Блаженного Священномученика Емельяна Ковча Иван Васюник. - Этот Знак Отличия является благодарностью за их действия для нашего спасения».

«В этом году Комитет чествования Ковча отмечает подвиги людей, которые являются свидетельством несокрушимости человеческого духа. Действия каждого этого человека – это пример того, как мужество одной личности может изменить жизнь всех», - сказал член комитета Даниил Лубкивский.

*** Емельян (Омельян) Ковч — священномученик УГКЦ, праведник Украины. Греко-католический священник, что всю свою жизнь посвятил помощи ближнему. Будучи капелланом в Украинской Галицкой Армии, всегда находился с воинами на передовой, чтобы поддержать их морально, да и физически. Во время нацистской оккупации помогал евреям, спас больше десяти человек, в частности четвертого белзского раввина Арона Рокеаха. За свои действия был арестован и отправлен в концлагерь Майданек, где и умер и был сожжен в крематории.