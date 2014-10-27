На избирательных участках в день выборов умерли 4 человека

В день парламентских выборов, 26 октября, на избирательных участках умерли 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«На избирательных участках, к сожалению, были зафиксированы смерти людей. Зафиксировано 4 таких случая», - говорится в сообщении.

Всего в органы внутренних дел в день выборов, по состоянию на 21.00, поступило 597 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом.

Из них в 51 случае речь идет о подкупе избирателей. Зафиксировано также 68 фактов распространения агитационных материалов, 33 - повреждения бюллетеней, 22 - распространение неправдивых сведений и 20 сообщений о минировании.

В городе Харьков работники милиции в подвале школы № 103 (просп. Тракторостроителей, 110), где расположены избирательные участки №№ 631458 – 631461 избирательного округа № 170, обнаружили гранату "РГД-42" с выкрученным запалом, который лежал рядом. Граната с запалом изъята.

В той же школе работники милиции задержали мужчину, у которого изъят автомат АКС-74У № 696034 с двумя магазинами к нему и 30 патронов. Задержанный доставлен в Московский райотдел внутренних дел.

Правоохранители зафиксировали также неправомерные действия членов избирательных комиссий. Таких случаев известно, по меньшей мере, три.

В частности, в Винницкой области в селе Каменогорка на избирательном участке №050874 секретарь УИК бросила в урну для голосования несколько бюллетеней сразу. В Киеве, в Оболонском районе председатель окружной избирательной комиссии № 217 (ул. Героев Днепра, 32-Г) (представитель Социалистической партии Украины) допустил в серверную ОИК двух неизвестных, говорится в сообщении.