Вспышки кори уже "не остановим": Богомолец советует обратить внимание на другие опасные болезни (видео)

10:53, 16 февраля 2018
Страна
1205 0
Богомолец считает, что эпидемии дифтерии и полиомиелита еще можно предупредить / фото УНИАН

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявила нардеп, глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец.

Читайте такжеВ 2018 году в Украине корью заболели более 4 тысячи человек

"Сегодня нужно говорить не о кори, надо говорить людям правду, что мы эпидемии, вспышки кори не остановим. Но сегодня мы можем не допустить возникновения в Украине дифтерии и полиомиелита, смертельных инфекций", - говорит она.

Богомолец отметила, что сейчас в Украине от дифтерии вакцинировано лишь 48%, а от полиомиелита – 47%. Нардеп считает такую ситуацию катастрофой.

Ранее сообщалось, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине остается напряженной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Вспышка кори в Украине
Теги: #корь в Украине#эпидемии в Украине