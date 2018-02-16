Вспышки кори уже "не остановим": Богомолец советует обратить внимание на другие опасные болезни (видео)
10:53, 16 февраля 2018Страна
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Богомолец отметила, что сейчас в Украине от дифтерии вакцинировано лишь 48%, а от полиомиелита – 47%.
Богомолец считает, что эпидемии дифтерии и полиомиелита еще можно предупредить / фото УНИАН
В Украине меньше 50% вакцинации на такие заболевания как дифтерия и полиомиелит, но эпидемии этих смертельных болезней еще можно предотвратить.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявила нардеп, глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец.
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"Сегодня нужно говорить не о кори, надо говорить людям правду, что мы эпидемии, вспышки кори не остановим. Но сегодня мы можем не допустить возникновения в Украине дифтерии и полиомиелита, смертельных инфекций", - говорит она.
Богомолец отметила, что сейчас в Украине от дифтерии вакцинировано лишь 48%, а от полиомиелита – 47%. Нардеп считает такую ситуацию катастрофой.
Ранее сообщалось, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине остается напряженной.
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Новость в сюжете: Вспышка кори в Украине