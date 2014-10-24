Жалоба «ТВА-Групп» заблокировала закупку глюкометров для больных диабетом

Как сообщили УНИАН в Минздраве, тест-полоски и тест-системы на общую сумму около 20 млн грн. заблокировала компания ООО «ТВА-Групп».

На этой неделе должны были состояться раскрытие предложений по государственным закупкам по 8 направлениям общегосударственных лечебных программ с общим количеством 58 лотов, в том числе: туберкулез, сахарный диабет, взрослая онкология взрослая гемофилия, донорство и др.

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Однако, вчера в Антимонопольный комитет поступила очередная жалоба, которая заблокировала проведение торгов по направлению «Сахарный диабет» на общую сумму 19,6 млн грн. Соответственно процедура закупки глюкометров и тест-полосок приостановлена. По мнению специалистов тендерного комитета Минздрава Украины, это искусственное затягивание госзакупок, поскольку пункты, по которым очередная фирма подала жалобу, уже рассматривались на заседании АМКУ.

Минздрав надеется на оперативное решение этого вопроса, учитывая социальную важность закупок указанных медицинских изделий.