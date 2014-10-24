За два дня в регионы поставлено лекарств и вакцин на сумму 657 тыс грн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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В частности, поставлены медикаменты для детей, больных хроническим вирусным гепатитом, на сумму более 617 тыс. грн и иммунобиологические препараты для проведения иммунопрофилактики населения на сумму 39 тыс. 589 грн.