Яценюк поручил проверить наличие лекарств в регионах

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее поручение он дал сегодня на заседании правительства.

Яценюк отметил важность рабочей поездки и.о. министра здравоохранения Василия Лазоришинца в зону проведения антитеррористической операции на прошлой неделе, отметив, что предыдущее руководство министерства, к сожалению, этого не делало.

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Премьер-министр поручил руководителю Минздрава вместе с медицинской службой Министерства обороны взять на особый контроль обеспечение медицинскими препаратами в зоне АТО.

Он попросил Лазоришинца дать поручение главам областных государственных администраций и областным управлениям здравоохранения «пройтись непосредственно по больницам, встретиться с людьми и отчитаться о том, что реально происходит, получили ли люди лекарственные средства».

Также Яценюк поручил секретариату Кабинета министров обеспечить работу горячей линии для сбора информации, «доставлены ли медпрепараты непосредственно в области в результате перераспределения и приобретения дополнительных объемов».

На будущей неделе, по его словам, правительство вместе с Минздравом, Гослекслужбой и Минэкономики будет заниматься решением вопроса цен на лекарства и медпрепараты.