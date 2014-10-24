Жители Донбасса получат 200 тыс гуманитарных наборов от Рината Ахметова

До конца недели в регион доставят более 200 тысяч гуманитарных наборов, в том числе 11 тысяч детских наборов в рамках проекта Рината Ахметова «Поможем детям». Основная часть детских наборов будет отправлена в Донецк. Также волонтеры будут делать все возможное, чтобы доставить 1,5 тысячи наборов для детей в Краснодоне, где критичная ситуация из-за полного отсутствия выплат, и не разу не удавалось доставить гуманитарную помощь.

По подсчетам Гуманитарного штаба Рината Ахметова, в зоне АТО находится около 40 тыс. детей в возрасте до 2-х лет, чьи родители не могут обеспечить их самым необходимым – детским питанием, подгузниками, лекарствами. Поэтому в составе детского набора - детские каши и смеси, овощные и фруктовые пюре, детские соки и подгузники.

В состав 150 тысяч продуктовых наборов, которые будут направлены в Донецк, кроме традиционных масла, круп, консервов, муки, сахара, печенья, сгущенного молока, входят в этот раз также каши быстрого приготовления. Это позволяет готовить еду в условиях отсутствия электричества. Остальные продукты будут переданы в Мариуполь, Дзержинск, Артемовск, Снежное, Константиновку, пгт. Новогородское Донецкой области и Лисичанск, Северодонецк, Краснодон, Станично-Луганский район, Счастье Луганской области.

Очередной рейс отправится на Донбасс на следующей неделе. Всего Гуманитарным Штабом в регион доставлено более 620 тыс. гуманитарных наборов для самых незащищенных категорий жителей и вынужденных переселенцев – пожилых людей, инвалидов, тяжело больных, для приемных и многодетных семей. До конца года, согласно задаче, поставленной Ринатом Ахметовым, Гуманитарный рейс доставит людям не менее 1 миллиона пакетов.

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Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.