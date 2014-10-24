Бывшие высокопоставленные чиновники Минздрава причастны к организации изготовления фальсифицированных лекарств

Бывшие высокопоставленные чиновники Министерства здравоохранения Украины причастны к организации изготовления фальсифицированных лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня на брифинге в Киеве.

«СБУ имеет отношение к расследованию масштабных злоупотреблений в Минздраве при предыдущем правительстве. Мы имеем отношение к тому, что остановлены наконец и разрушены подпольные лаборатории, которые действовали цинично в подвалах государственных учреждений Минздрава и производили фальсифицированные, фактически из крахмала таблетки и лекарства и затем реализовывали их для наших граждан», - отметил он.

«Дело в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Минздрава и не только министра Богатыревой, там есть заместители и другие. Это то дело, где работает и СБ под руководством ГПУ», - добавил Наливайченко.

«Мы считаем, что доказательная база, которая нами собрана четко, дает нам обоснованные основания считать, что предыдущее руководство Минздрава точно знало об этом и является соорганизатором такой деятельности», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву.

ГПУ установлено, что бывший вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения, действуя преднамеренно, по предварительному сговору группой лиц, в личных интересах и интересах третьих лиц, используя предоставленные полномочия вопреки интересам службы, завладела бюджетными средствами в сумме свыше 6 млн. грн.

20 октября экс-главе Минздрава вынесено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления.

21 октября 2014 года она объявлена в розыск постановлением следователя Генеральной прокуратуры, а 23 октября судом дано разрешение на задержание указанного лица и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, подчеркнули в ГПУ.

Кроме того, в этот же день суд вынес постановление о наложении ареста на имущество экс-министра и ее мужа, а именно: 3 квартиры в Киеве, апартаменты в городе Ялта и три дома в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области.

В настоящее время принимаются меры по привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению отмеченного уголовного правонарушения, отмечается в сообщении.