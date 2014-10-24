5 лучших природных антибиотиков

Лекарственные аптечные антибиотики, которые, помимо положительного действия, вызывают нежелательные побочные эффекты, иногда можно заменить природными антибиотиками. У природных антибиотических веществ нет противопоказаний, они не наносят вреда, оказывают прекрасный оздоровительный эффект и стоят дешевле медикаментозных препаратов, отмечает Маркетіум.

В пятерку лучших природных антибиотиков входят хрен, клюква, чеснок, базилик, голубика.

Хрен

В корне этого растения содержащиеся энзим и горчичное масло. Если корень хрена растереть, оба вещества соединятся под воздействием кислорода, вследствие чего образуется алиловое горчичное масло - природный антибиотик. Это соединение успешно борется с бактериями носоглотки и полости рта.

Клюква

Клюква имеет противовирусные и антибиотические свойства и является отличным антиоксидантом. Морс из клюквы очищает мочевой пузырь и мочевыводящие протоки от патогенных бактерий. Ягода незаменима при лечении простудных недугов: ее бактерицидные свойства уникальны. Для приготовления морса следует смешать клюкву с сахаром (3 к 1) и залить 0,5 литрами теплой воды.

Чеснок

Чеснок выводит кишечных и других паразитов, уничтожает бактерии и вирусы, снижает давление и предотвращает тромбоз. Это растение обладает антиоксидантными свойствами и предупреждает онкологические заболевания.

Базилик

Еще один универсальный природный антибиотик. Обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами и защищает организм от различных инфекций. Отвар из базилика (4 ложки измельченных листьев и 250 мл кипятка) помогает от ангины, головной боли, конъюнктивита.

Голубика

Плоды этого растения содержат природный аспирин, который устраняет болевые ощущения и помогает устранить хронические воспалительные процессы. Голубика действует, как и лекарственные антибиотики, уничтожая бактерии в мочевых путях и не давая инфекции распространиться по всему организму. Предупреждение: данные растения не заменяют настоящие антибиотики. Самолечение может быть опасным! Придерживайтесь рекомендаций врача.

Источник: fakty.ictv.ua