Передвижная консультация фонда Рината Ахметова будет обследовать переселенцев в Мариуполе
Завтра, 15 октября, в Мариуполе в рамках деятельности Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова начнет работу «Мобильная женская консультация»
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", женщины, которые имеют справку временного переселенца, в течение месяца смогут бесплатно и анонимно пройти качественную комплексную диагностику с целью выявления заболеваний органов репродуктивной системы. Таким образом, Гуманитарный штаб в рамках программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова начинает акцию по обследованию к Всеукраинскому дню борьбы с раком грудной железы (20 октября).
По случаю старта акции завтра, 15 октября, 10:00-11:00, в Мариупольском городском онкоцентре, возле передвижного комплекса, состоится пресс-конференция при участии заместителя городского головы Мариуполя Татьяны Ломакиной, главного врача Мариупольского онкодиспансера Сергея Волошина, руководителя общественной организации «Луч надежды» Елены Филь и руководителя программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова Виктории Мыколаюк.
График работы комплекса:
15 октября – 15 ноября 2014 года, ежедневно, с 9.00 до 15.00.
Адрес: Мариуполь, Городской онкодиспансер, проспект Ленина, 80 (Медгородок).
Обследование будет доступно женщинам любого возраста, имеющим справку о том, что они являються временными переселенцами, зарегистрированные как проживающие в Мариуполе, а также женщинам из семей в сложных жизненных ситуациях, стоящих на учете в городской соцслужбе.
Дополнительную информацию о записи и возможности обследования в Мобильной женской консультации можно получить по телефону горячей линии 0 800 50 9001 (бесплатно со всех телефонов).
По вопросам аккредитации СМИ на пресс-конференцию обращаться по тел.: +38 097 529 48 48.
Справка:
Мобильная женская консультация (МЖК) – это специализированный 18-метровый автопоезд, созданный по европейскому образцу для комплексного обследования органов репродуктивной системы у 5000 женщин в год. Внутри этой клиники на колесах находится два специализированных кабинета – гинекологический – с апаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала, и маммологический кабинет – где женщинам делают маммографию – рентгенологическое обследование грудных желез. По сути, выходя из такой клиники, женщина имеет полное представление о своем здоровье. За полтора года работы более 4 000 женщин прошли обследование в МЖК, у многих из них были выявлены злокачественные ноовобразования на ранних стадиях или доброкачественные процессы, хронические гинекологические заболевания. Все они были направлены в специализированные лечебные учреждения для прохождения дальнейшего лечения.
Видео-тур по МЖК: http://getpano.com/pano/2013/business/health/mgc_fura/
Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.