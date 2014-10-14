Передвижная консультация фонда Рината Ахметова будет обследовать переселенцев в Мариуполе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", женщины, которые имеют справку временного переселенца, в течение месяца смогут бесплатно и анонимно пройти качественную комплексную диагностику с целью выявления заболеваний органов репродуктивной системы. Таким образом, Гуманитарный штаб в рамках программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова начинает акцию по обследованию к Всеукраинскому дню борьбы с раком грудной железы (20 октября).

По случаю старта акции завтра, 15 октября, 10:00-11:00, в Мариупольском городском онкоцентре, возле передвижного комплекса, состоится пресс-конференция при участии заместителя городского головы Мариуполя Татьяны Ломакиной, главного врача Мариупольского онкодиспансера Сергея Волошина, руководителя общественной организации «Луч надежды» Елены Филь и руководителя программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова Виктории Мыколаюк.

График работы комплекса:

15 октября – 15 ноября 2014 года, ежедневно, с 9.00 до 15.00.

Адрес: Мариуполь, Городской онкодиспансер, проспект Ленина, 80 (Медгородок).

Обследование будет доступно женщинам любого возраста, имеющим справку о том, что они являються временными переселенцами, зарегистрированные как проживающие в Мариуполе, а также женщинам из семей в сложных жизненных ситуациях, стоящих на учете в городской соцслужбе.

Дополнительную информацию о записи и возможности обследования в Мобильной женской консультации можно получить по телефону горячей линии 0 800 50 9001 (бесплатно со всех телефонов).

По вопросам аккредитации СМИ на пресс-конференцию обращаться по тел.: +38 097 529 48 48.

Справка:

Мобильная женская консультация (МЖК) – это специализированный 18-метровый автопоезд, созданный по европейскому образцу для комплексного обследования органов репродуктивной системы у 5000 женщин в год. Внутри этой клиники на колесах находится два специализированных кабинета – гинекологический – с апаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала, и маммологический кабинет – где женщинам делают маммографию – рентгенологическое обследование грудных желез. По сути, выходя из такой клиники, женщина имеет полное представление о своем здоровье. За полтора года работы более 4 000 женщин прошли обследование в МЖК, у многих из них были выявлены злокачественные ноовобразования на ранних стадиях или доброкачественные процессы, хронические гинекологические заболевания. Все они были направлены в специализированные лечебные учреждения для прохождения дальнейшего лечения.

Видео-тур по МЖК: http://getpano.com/pano/2013/business/health/mgc_fura/

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.