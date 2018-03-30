Как победить грипп за 2 дня

В Украине стремительными темпами растет заболеваемость гриппом. По словам директора Украинского центра гриппа, профессора Аркадия Фролова, во Львове и Чернигове она уже достигла уровня эпидемии. «Приближаются к эпидемическому порогу Киев, Винница и другие города. Чтобы уменьшить заболеваемость в городах с эпидемией школы будут закрываться на карантин, а врачи начнут рекомендовать профилактику гриппа специальными противирусными препаратами», — прогнозирует специалист. А по словам главного иммунолога Киева Олега Назара, сегодня, кроме вируса гриппа, подняли голову и другие его собратья — риносинцитиальный вирус, вирусы парагриппа и др. Они вызывают менее тяжелое течение простуды, и все же приятного в них тоже мало.

ГРИПП 2008 — ТЯЖЕЛЫЙ

Среди всех ОРВИ грипп считается самым тяжелым и распространенным: он становится виновником 90% всех вирусных простуд. Его отличительные симптомы: начинается с легкого недомогания, озноба, слабости, чихания и першения в горле.

На второй день повышается температура до 39 С и появляется характерная головная боль — во лбу, за глазными яблоками. Кашель и боль в горле для классического гриппа не характерны, насморк встречается не всегда.

Врач-реабилитолог Бориса Скачко уже борется за здоровье больных гриппом-2008 киевлян и характеризует этот вирус (штамм "Соломоновы острова") как тяжелый.

"Мне уже много приходилось сталкиваться с гриппующими больными, — говорит врач. — Очень часто температура повышается выше 40 С, идет нагрузка на сердце — пульс повышается до 100 ударов в минуту и выше, человека бьет озноб. А это показатели, при которых уже обязательно нужно вызвать врача и даже ложиться в больницу, иначе можно получить опасные осложнения, например, почечную недостаточность".

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?

Во время эпидемии уберечься от заболевания нелегко. Хорошо еще, если поболеть есть возможность, а что если нет? Если на этот период у вас запланирована ответственная работа?

"Когда вирус уже летает буквально за каждым углом, закаливаться, прививаться, начинать вести здоровый образ жизни для повышения иммунитета уже поздно, — считает Олег Назар. — Конечно, для части людей, которой посчастливится не встретиться с вирусом гриппа вообще или если встреча произойдет ближе к концу предполагаемой эпидемии, это может сыграть свою позитивную роль. Но когда вы чувствуете, что вот-вот заболеваете, менять образ жизни поздно — не поможет. Промежуток от момента попадания вируса гриппа в организм очень короткий — буквально день-два. В этом случае остановить вирус и не дать заболеть позволяют только специальные противовирусные препараты — индукторы интерферона. Они останавливают размножение вируса еще на начальной стадии, как только он попал внутрь. Поэтому индукторы интерферона максимально эффективны именно в первый день заболевания, когда человек чувствует что вот-вот заболевает. Принимая лекарство, человек не заболеет или перенесет грипп в легкой форме".

"Очень часто у больного действительно нет возможности при первых симптомах гриппа бежать к врачу. — говорит семейный врач Полина Загородняя. — В этом случае лучше зайти по дороге в аптеку и самому принять один из противовирусных препаратов. Но такое самолечение должно быть ответсвенным: перед приемом обязательно нужно прочесть аннотацию."

ДОСЬЕ НА АНТИВИРУСНЫХ СПАСИТЕЛЕЙ

К индукторам интерферона относятся лекарства, действующими веществами которых являются амизон, арбидол, тилорон и ремантадин.

Благодаря чему возникает эффект? Во-первых, они вызывают повышенную выработку интерферона — белка, который вырабатывается организмом для борьбы с вирусом, а во-вторых, блокируют размножение вируса гриппа.

Когда показаны? Для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ.

Можно ли детям? Амизон — можно, начиная с 6 лет; арбидол — начиная с 2-х лет, тилорон — детям с 7 лет; ремантадин — после года.

Противопоказания. К приему амизона — повышенная чувствительность к препаратам йода, первые три месяца беременности. Тилорон и ремантадин нельзя при кормлении грудью и беременным. Римантадин нельзя принимать при эпилепсии, печеночной и почечной недостаточности. Кроме того, на любой препарат индивидуально может возникнуть аллергия (если после приема препарата начинает тошнить, возникает зуд кожи и т.п. В этом случае нужно выпить пару таблеток активированного угля и прекратить прием препарата).

Как принимать? Амизон рекомендуется принимать после еды, не разжевывая: взрослым — по 1 таблетке в сутки в течение 3–5 дней, в дальнейшем — по 1 таблетке 1 раз в 2–3 дня в течение 2–3 недель; детям от 6 до 12 лет — по 1/2 таблетки через день в течение 3 неднель; детям от 12 до 16 лет — по 1 таблетке через день в течение 2–3 недель.

Остальные индукторы интерферона выпускаются в разных дозировках, поэтому при подборе лечения нужно обращать внимание на вес таблетки (указывается на упаковке "препарат такой-то, в одной таблетке столько-то грамм").

Арбидол нужно принимать: детям в возрасте 2–6 лет — по 0,05 г; 6–12 лет — 0,1 г; старше 12 лет и взрослым — 0,2 г 1 раз в сутки 10–14 дней. Курс — около двух недель. Тилорон взрослым — по 0,250 г 1 раз в неделю, после еды, а затем два раза в неделю по 0,125 г. Детям от 7 лет — по 0,06 г, 1 раз в день после еды. Курс — 6 недель.

Ремантадин — взрослым и детям старше 10 лет по 100 мг 2 раза в сутки; детям до 10 лет дозу рассчитывают так: 5 мг препарата на 1 кг веса ребенка, прием 1 раз в сутки. Курс — месяц.

Характерная особенность диеты во время лечения любыми индукторами интерферона — нужно исключить слабоалкогольные напитки (пиво и вино). Иначе можно серьезно навредить слизистой желудка.

ПИЩЕВАЯ ПРОФИЛАКТИКА По словам главного иммунолога Киева Олега Назара, питание в период эпидемии должно быть обогащено белком, т.к. он сам по себе стимулирует иммунитет. "Поэтому каждый день ешьте мясо, молочные продукты, фасоль. — советует специалист. — Но лучше всего в период эпидемии питаться морепродуктами — кроме белка, в них содержится много йода, который усиливает силу противовирусных антител. Самые богатые йодом морепродукты — креветки, крабы (их нужно есть вместе с панцирем) и морская капуста".

Дмитрий Гуцало,Сегодня