”Свинка” у мальчиков может привести к бесплодию

"Свинкой" в народе окрестили острое инфекционное заболевание, которое преимущественно бывает у детей от 3 до 7 лет, - эпидемический паротит. Чаще всего он начинается с воспаления околоушных слюнных желез.

Вирус долго циркулирует в крови

Возбудителем болезни является вирус, который вне организма быстро разрушается во время нагревания и влияния ультрафиолетового облучения. Основной источник инфекции - больной человек, причем он становится заразным за 1-2 дня до появления признаков болезни и в первые 5 дней, даже если болезнь протекает незаметно, без явных признаков. Можно заразиться и от вирусоносителей (к сожалению, таких людей достаточно много, но никто, в том числе и они сами, не подозревают, что являются заразными). Не исключена и передача инфекции через предметы, которыми пользуется больной.

Вирус паротита, попав в организм, всегда задерживается в слюнных железах (даже если не вызывает их воспаления) и с мелкими капельками слюны попадает в воздух. Проникнув через слизевые оболочки рта и верхние дыхательные пути в кровь, вирус способен долго циркулировать в ее русле (намного дольше, чем, например, возбудитель гриппа, от которого организм освобождается обычно уже через 5-6 дней) и вызывать воспаление других железистых органов - чаще всего поджелудочной железы (панкреатит) и яичек у мальчиков (орхит). Специалисты считают, что и у девочек могут быть поражены яичники (это воспаление называется оофоритом, но оно, как правило, протекает "скрыто" и его тяжело распознать).

Мишенью вируса нередко становится центральная нервная система - преимущественно оболочки головного мозга.

Восприимчивость детей, да и вообще людей, к эпидемическому паротиту высока. Но чаще болеют дети. Известно также, что у мальчиков эта болезнь наблюдается в полтора разы чаще, чем у девочек.

Наиболее уязвимым является возраст от 5 до 15 лет. Дети раннего возраста болеют сравнительно редко: их защищает врожденный иммунитет, полученный от матери, если она в свое время болела паротитом. Какие органы поддадутся вирусной атаке, в какой комбинации и последовательности распознать невозможно. Нельзя также и предотвратить распространение воспалительного процесса - ни антибиотики, ни другие химические препараты не способны остановить действие вируса, который "делает свое дело". Воспаление любого железистого органа или органа мозговых оболочек может стать единственным проявлением эпидемического паротита.

Первые симптомы заболевания

Они дают о себе знать через 11-23 дня после заражения - такая длительность инкубационного периода. Появляется головная боль, недомогание, вялость. Начинает лихорадить: температура повышается чаще всего до 38-38,5 градусов по Цельсию и только в некоторых случаях - до 40 градусов. Иногда возникает рвота.

Ткани пораженного вирусом органа отекают, их начинает "распирать". Если это наблюдается на слюнных железах и яичках, то сначала, как правило, припухлость появляется с одной стороны, а через 1-2 дня - с другой. С их увеличением (яички временами достигают величины гусиного яйца) сильнее чувствуется боль, становятся больше выраженными явления интоксикации и более тяжелым состояние больного. Аналогичные процессы происходят и в поджелудочной железе или мозговых оболочках.

Найдя возле ушей припухлость, которая уплотнилась, не ставьте диагноз сами. Непременно вызовите врача, ведь такой симптом бывает и при воспалении лимфатических узлов и других заболеваниях, которые требуют совсем иного лечения.

При эпидемическом паротите сначала повышается температура, появляется недомогание, головная боль, боль в участке уха, что усиливается во время жевания, разговора, впоследствии присоединяется сухость во рту.

Одновременно или же немного позже появляется отек под одной из мочек уха без изменения цвета кожи и местного повышения температуры. Увеличение железы происходит быстро и на протяжении 3 дней достигает максимума. На этом уровне припухлость держится 2-3 дня, а затем постепенно, на протяжении 7-10 дней, уменьшается. Температура тела достигает максимума на 1-2 день болезни и держится 4-7 дней. В 60 процентах случаев поражаются обе околоушные слюнные железы. Обычно через 4-5 дней после начала заболевания, когда отек пораженной железы несколько уменьшается, в этот процесс втягивается другая околоушная слюнная железа. Иногда он распространяется и на подчелюстные слюнные железы.

Лечиться можно и дома

Если вирус эпидемического паротита поражает только слюнные железы, лечение, как правило, проводят в домашних условиях. Чтобы уменьшить вероятность распространения инфекции, сразу же изолируйте больного в отдельную комнату, проветривая помещение как можно чаще (не реже 2 раз в день). Делайте ежедневно влажную уборку дезинфицирующими средствами, например, 1-2%-м раствором хлорамина. Хорошо, если есть возможность сделать ультрафиолетовое облучение комнаты, чтобы обеззаразить предметы и воздух. Посуду и белье кипятите - под действием высокой температуры вирус эпидемического паротита погибает за 10 минут.

Желательно, чтобы больной был в кровати, пока не уменьшится припухлость (обычно она нарастает на протяжении 2-3 дней, при достижении максимума, держится на этом уровне 3 дня и потом постепенно уменьшается - в целом процесс завершается за 7-10 дней). Однако если температура невысокая и самочувствие неплохое, можно ограничиться так называемым полупостельным режимом.

Поскольку специфического лечения эпидемического паротита не существует, можно порекомендовать меры, которые облегчают состояние больного. Из лекарств, в случае потребности, используйте болеутоляющие и жаропонижающие препараты, если температура выше 38 градусов по Цельсию.

Если температура тела не превышает 38 градусов по Цельсию, лучше ставить компрессы, попеременно чередуя так называемый полуспиртовой (спирт, разведенный 1:2 или 1:3) и масляный. Это значит, что сначала нужно полностью сделать процедуру наложения одного вида компресса, а впоследствии после небольшого перерыва - другого.

В целом, порядок их наложения похож. Разница в том, что для масляного компресса используется камфарное масло (не спирт - им можно обжечь кожу!) или же другое масло (скажем, прокипяченное растительное). От камфарного масла откажитесь, если человек страдает от аллергических заболеваний. Вдыхание камфоры может вызывать даже спазм дыхательной мускулатуры и приступ бронхиальной астмы. Для полуспиртного компресса используют спирт, разведенный 1:2 для старших детей или же 1:3 для малышей.

Накройте распухлые железы сначала марлей, пропитанной необходимым раствором, потом пергаментной бумагой или полиэтиленовой пленкой, слоем сухой ваты и все это легко прибинтуйте бинтом вокруг головы так, чтоб зафиксировать в участках возле ушей на 2-3 часа. Компресс можно налагать возле одного или и обоих ух. Это зависит от того, одна или обе железы поражены паротитом. Если вы первым сделали полуспиртной компресс, то следующий должен быть масляный. Между компрессами делайте перерывы на 20-30 минут. Если температура выше 38 градусов по Цельсию, то компрессы противопоказаны. В этих случаях просто укутайте шею шерстяным шарфом.

Когда слюнные железы больны, человеку больно жевать и глотать. Поэтому кормите его полужидкой или протертой едой, причем лучше в отваренном виде, или же приготовленную на пару. В этих случаях рекомендуют молочно-растительную диету, с исключением из рациона всего острого и кислого.

При воспалении слюнных желез постоянно чувствуется во рту сильная сухость, поэтому следует чаще пить кипяченую воду комнатной температуры, отвары из ягод, фруктов, овощей, охлажденный чай. Кроме того, предложите полоскание рта раствором питьевой соды. Это и состояние облегчит, и до некоторой степени обезвредит вирус, находящийся в слюне, снизит его активность. Если болезнь ограничилась лишь втягиванием в процесс слюнных желез, заболевание проходит через 10-11 дней. Тогда уже можно гулять.

Орхит – серьезное осложнение паротита

Заподозрить орхит (воспалительное поражение яичек) может даже неопытный в медицине человек. Яичко увеличивается в размерах, кожа отекает, краснеет, блестит. Железистая ткань приобретает тестовидную плотность и становится чрезвычайно болезненной. Обычно в воспалительный процесс втягиваются оба яичка по очереди с промежутком в 2-3 дня (реже это происходит одновременно, еще реже воспаляется только одно яичко).

При этом повышается температура и ухудшается общее состояние. Однако учтите: многие мальчики стесняются открыть причину своих страданий, временами они могут вводить в заблуждение родителей, говоря, что у них болит живот. Деликатно, но настойчиво объясните сыну, что вам или отцу необходимо его осмотреть.

При первых же признаках орхита (они могут появиться на 5-7-й день от начала болезни) немедленно вызывайте врача. Не ждите, надеясь, что воспаление пройдет само. Если врач посоветует госпитализацию, не отказывайтесь - в стационаре применят такие меры, которые в домашних условиях невозможны. Они помогут предотвратить воспалительный процесс и гибель тканей яичек.

Чтобы уменьшить боль, назначают инъекции обезболивающих лекарств. Чтобы быстрее снять отек и предотвратить сжатие семенных канатиков, что угрожает их гибелью (а мальчику, когда повзрослеет, - бесплодием), применяют гормональные препараты, а в очень тяжелых случаях прибегают даже к рассеканию оболочек яичек. Чтобы предупредить присоединение бактериальной инфекции и гнойного воспаления яичек, назначают курс антибиотиков.

Для снижения боли дайте ребенку что-то болеутоляющее. Это одновременно поможет снизить высокую температуру тела.

Сделайте из широкого бинта что-то похожее на "гамак", прикрепив концы по полотняный пояс. С помощью этого приспособления поднимите яички, боль при этом уменьшится.

Тепло в случае орхита противопоказано! Не смазывайте кожу мазями, кремами, не протирайте никакими растворами, лосьонами, в том числе и с дезинфицирующими и противовоспалительными средствами. Все это облегчения не принесет, а навредить может. Полезным является наоборот - холод. Приложите к яичкам грелку с холодной водой (но не со льдом!). Ее может заменить и обычная бутылка, наполненная холодной водой.

Иногда воспаление яичка даже предшествует изменениям со стороны слюнных желез или же возникает одновременно с ними. Временами орхит может развиться и при отсутствии поражения слюнных желез. В половине случаев (если не проводится специальное лечение) воспаление яичка при эпидемическом паротите через 1-2 месяца вызывает его уменьшение с ослаблением функции. В случае двустороннего уменьшения яичек в результате такой болезни достаточно часто в будущем развивается бесплодие.

Серьезно поражаются нервная система и поджелудочная железа

Поражение центральной нервной системы при эпидемическом паротите бывает у каждого десятого ребенка, у мальчиков - втрое чаще, чем у девочек.

Заподозрить менингит (воспаление мозговых оболочек) нетрудно. Начинается он очень остро (чаще всего сразу за воспалением слюнных желез) на 5-7-й день от первых проявлений болезни. Появляется озноб, температура поднимается до 39 градусов по Цельсию и выше, тревожит постоянная, резкая головная боль, рвота, а затем возникает напряженность затылочных мышц. Из-за этого голова закидывается назад, и ребенок не в состоянии наклонить ее вперед. Возможны судороги, и даже потеря сознания.

Такие явления - сигнал для немедленного вызова "скорой помощи". До ее прибытия можете дать ребенку мочегонный препарат, поскольку воспаление мозговых оболочек сопровождается сильным отеком. Если этих лекарств дома нет, дайте болеутоляющее, чтобы уменьшить головную боль. Никакого лечения сами не начинайте!

В больнице (а ребенка в таком состоянии непременно госпитализируют) будут приняты срочные меры, которые помогут снять отек, тогда и рвота прекратится сама собой. Через 10-12 дней наступает выздоровление. Однако ребенок еще долго будет чувствовать слабость. После выписки из больницы ему необходимо наблюдение невропатолога, хотя паротитный менингит обычно проходит без последствий.

После заболевания любой степени тяжести развивается стойкая невосприимчивость к повторному заражению.

Когда эпидемический паротит начинается из воспаления слюнных желез, появление признаков острого панкреатита (воспаление поджелудочной железы) можно ожидать не раньше, чем через 4-7 дней от начала болезни. Кроме высокой температуры и ухудшения общего состояния, панкреатит даст о себе знать появлением режущей боли в животе, особенно вокруг пупка, или оперизальной болью, а также тошнотой, рвотой или проносом, а иногда, напротив, - запором.

При появлении таких симптомов немедленно вызывайте "скорую помощь". Именно "скорую", а не участкового педиатра. Как правило, в этих ситуациях нужна срочная госпитализация. Ведь панкреатит часто сопровождает (а иногда и маскируется под него) острый аппендицит. Быстро распознать заболевание и, если понадобится, сделать операцию можно только в больнице. До приезда врача никаких мер сами не предпринимайте! Нельзя прикладывать грелку на живот, делать клизму, давать антибиотик и даже обезболивающие!

После выписки из больницы, если там подтвердили диагноз панкреатита и провели необходимое лечение, можно вести обычный образ жизни, но на протяжении 2-3 недель нужна щадящая молочно-растительная диета, меньше белого хлеба (черный позволяется), макарон, капусты. Из круп наилучшим выбором будет рис.

Сама по себе "свинка", как правило, не опасна для жизни. Однако паротитный вирус может спровоцировать активность других болезнетворных микробов, которые способны вызывать сопутствующие воспалительные процессы. Словом, оснований для того, чтобы всячески пытаться уберечь ребенка от эпидемического паротита и его неприятных последствий, вполне достаточно.

В соответствии с календарем профилактических прививок иммунизацию против эпидемического паротита проводят в 15-18 месяцев, а ревакцинацию - в 6-7 лет.

Игорь Якименко, врач-инфекционист