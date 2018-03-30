Не так страшна корь, как прививка против нее?..

«КаКа» — так нежно, можно сказать интимно, называют врачи вакцину против кори и краснухи. Название появилось относительно недавно — раньше в ее состав еще входила вакцина против паротита. С помощью этого коктейля в течение десятилетий защищали детей от упомянутых инфекционных болезней. «КаКа» же предназначена исключительно для взрослого населения — согласно наполеоновским планам Минздрава, в течение февраля-марта с.г. 95% жителей Украины в возрасте от 15 до 29 лет получат дозу «КК». В обязательном порядке! И это даже не обсуждается — министерство «подписалось» под решением о ввозе и использовании восьми миллионов доз вакцины. Некоторые источники называют даже не восемь, а девять миллионов, а это, согласитесь, серьезные цифры. Особенно для фармацевтического рынка — какой же производитель вакцины в наше время не мечтает о столь крупном рынке сбыта?! Тем более что во многих странах мира в последние годы значительно уменьшилось как доверие к массовой вакцинации, так и количество запланированных прививок в национальных календарях.

Естественно возникает вопрос — почему столь чрезвычайные меры вводятся именно в Украине и именно сейчас? Что от нас скрывают? Какое чрезвычайное событие случилось, что требуется такая массированная атака — восемь миллионов доз вакцины одновременно?! Может, мы слишком спокойны тогда, когда нужно действовать и спасать здоровье молодого поколения? Исследование этого вопроса убеждает, что особых причин для тревоги, по крайней мере у нас, потенциальных пациентов системы здравоохранения, к счастью, нет — если не принимать во внимание ту самую «КаКу», подстерегающую молодые организмы.

Причины для беспокойства должны быть у тех чиновников Минздрава, которые положили начало этой акции и поклялись перед ВОЗ провести массовые прививки против кори и краснухи еще в конце минувшей осени. Со временем дату отсрочили. Официальная версия — в холодное время года, то есть в ноябре-декабре, люди часто болеют простудными заболеваниями и ОРВИ, поэтому вакцинацию лучше перенести на более благоприятное время. Таким временем, по мнению Государственной санэпидемслужбы, руководящей этим процессом, являются февраль-март (видимо, это уже теплое время года?!). Правда, вскоре руководство этой службы со всех телеэкранов и страниц газет сообщило, что эпидемия гриппа, которой ждали осенью, начнется в конце зимы, а пик ее придется опять-таки на февраль-март. Обычно, озвучивая такие «точные» прогнозы, пугают страшными осложнениями и настойчиво советуют сделать прививку против гриппа. Теперь пропагандистам внеплановых прививок хоть разорвись между вакциной против гриппа и вакциной против кори и краснухи: нужно все-таки учитывать, что маленький украинец, точнее, его здоровье, всего этого одновременно не потянет.

Кто платит, тот и вакцинирует За что же агитировать?! Вопрос, скажу я вам, из разряда гамлетовских, по крайней мере для тех, кто к этому процессу причастен. Поскольку «КаКа» предназначена прежде всего для молодежи, поэтому и лексика напрашивается соответствующая. Чтобы «впарить» восемь миллионов доз «КаКи» юным пациентам, нужна серьезная причина. Ее нет. Не существует ни одного способа, по крайней мере законного, чтобы заставить 95% юношей и девушек в возрасте 15—29 лет добровольно стать в очередь на вакцинацию. Как-то «не в тему» напоминать им о том, что в 2006 году у нас была вспышка кори — для протестного возраста это совершенно неубедительный аргумент. А их родители имеют право не верить этим напоминаниям, ведь когда действительно у нас свирепствовала корь и студентов (которые из-за скученности в аудиториях и общежитиях больше всего тогда пострадали) массово госпитализировали, официальная информация Минздрава утверждала, что эпидемии нет и в помине. Киевская «неотложка» давала статистику о десятках вызовов по поводу кори, иногда доходило до сотни в сутки, а Минздрав распространял сообщения о «единичных случаях», поголовном выздоровлении больных и призывал не паникерствовать. (А с какой стати панику сеют сейчас?!) Врачи-практики с нескрываемой иронией комментировали эти цифры, но министерство твердо стояло на своем, в который раз демонстрируя, что можно делать со статистикой в нашей стране.

Чиновники санэпидемслужбы Минздрава вынуждены были искать другие аргументы. Тоталитарное прошлое легко подсказало выход из ситуации: «Не хотят — заставим», — сказали в министерстве. Но для этого необходимо подключить государственную машину. Долго перебирали аргументы, пока не нашли самый актуальный — «Евро-2012». Так, виртуально совместив футбол с корью, можно было рассчитывать на поддержку. Руководители Государственной санэпидемслужбы публично заявили, что в скором времени в Украине можно ожидать очередной вспышки кори — и приходится она именно на 2012 год! А что если эпидемия кори сорвет международный футбольный праздник? Выход очевиден — обязательная массовая вакцинация. Как известно, государственная машина медленно заводится и очень тормозит, когда речь идет о выделении дополнительных средств — особенно на охрану здоровья родного народа. Но компетентные люди это предусмотрели — не за государственные средства, а за счет ЮНИСЕФ будет проведена поголовная вакцинация. Как утверждают в Госсанэпидемслужбе, в Украине в течение двух-трех лет работало несколько миссий из Всемирной организации здравоохранения, в результате чего и было принято совместное решение представителей ВОЗ и наших экспертов. Они уверяют, что «программа ликвидации кори и краснухи — это не просто чья-то прихоть, а задача, которую поставила ВОЗ перед всеми странами, сотрудничающими с этой организацией. Большинство из них уже провели иммунизацию и могут считаться странами, свободными от кори». Узнав, что наших детей будут колоть «на шару», государство облегченно вздохнуло, и необходимые бумаги были подписаны. Решение Кабинета министров, как известно, должно выполняться, но какой ценой?

Цена вопроса Чтобы стать страной, свободной от кори, нужно заплатить. Денег от нас никто не требует — фонд ЮНИСЕФ не поскупился и выделил на это 5,3 млн. долларов США. Из них 300 тыс. долларов будут использованы на пропагандистскую кампанию, цель которой — «запудрить мозги», извиняюсь, убедить молодежь в необходимости такого важного профилактического мероприятия, как вакцинация «КаКой». К этой кампании присоединились не только наши чиновники от здравоохранения, но и представители международных организаций. В частности медицинские советники ВОЗ наперегонки извещали прессу об успешном опыте стран, где три года назад была проведена массовая иммунизация, покончившая с инфекциями кори и краснухи. Они утверждают, что вакцина «КК», испытанная в течение нескольких лет в разных странах, обладает хорошим профилем эффективности и безопасности, к тому же является высокоиммуногенной. По словам представителей ЮНИСЕФ в Украине, именно иммунизация является самым экономичным и самым рентабельным средством защиты от инфекционных болезней: «Высокое качество вакцин, которые закупает ЮНИСЕФ, обеспечивается институтом переквалификации лекарств, строгими и прозрачными международными тендерами. Контроль ведется независимым внешним аудитом. ЮНИСЕФ уже заказал для Украины 9 миллионов доз комбинированной вакцины для масштабной иммунизации весной 2008 года».

Как известно, для плановых прививок против кори и краснухи (предусмотренных национальным календарем) Украина закупает вакцину европейских производителей, а ЮНИСЕФ предлагает нам продукцию Индийского института сывороток. Украинские врачи утверждают, что эту вакцину у нас раньше не использовали. Однако их коллеги из Бюро ЮНИСЕФ успокаивают, что вакцину «КК» против кори и краснухи индийского производства успешно использовали для массовых иммунизаций во многих странах. Хотите знать, где? В Албании, Армении, Киргизии, Молдове, Латинской Америке, где она «везде засвидетельствовала высокую безопасность и эффективность».

Чем будем платить? Многие врачи-практики считают, что будем платить здоровьем нации. Об этом они писали в своих письмах, адресованных министру здравоохранения и главному государственному санитарному врачу Минздрава (сейчас — бывшим), разъясняли свою позицию представителям прессы и телевидения. Среди аргументов против начала этой кампании, на мой взгляд, важнейшим является тот, что предложенная вакцина в Украине даже не зарегистрирована! Ее применяли в беднейших регионах планеты, где учет побочных эффектов и осложнений был довольно условным, о чем свидетельствуют представленные данные о частоте возникающих реакций. По мнению специалистов, «они очень отличаются по частоте и характеру, особенно тяжелы те, которые могут привести к инвалидизации. Представленные данные не совсем корректны с позиции продолжительности реакции, их последствий, причин и оценки, некоторые вообще отсутствуют в аннотации вакцины. Установленные тяжелые осложнения и реакции, частая их повторяемость, бесспорно, требуют проверки и мониторинга при их применении, что должно предшествовать проведению массовой кампании прививок».

Экспертам ВОЗ позиция украинских медиков кажется несколько непоследовательной, они убеждены, что это продиктовано желанием лишний раз перестраховаться. В частности, один из консультантов ВОЗ, участвовавший почти во всех массовых кампаниях по иммунизации в странах бывшего СССР, так и не смог зафиксировать хотя бы один доказанный (!) случай осложнения от прививки этой вакциной — их просто не было! Например, в Армении, по его данным, «провакцинировали почти 900 тысяч человек. Осложнения там были, но связанные, в основном, с потерей сознания — еще до того, как в шприц набирали вакцину».

Наши иммунологи считают, что только «потеря сознания — еще до того, как в шприц набрали вакцину», может спасти молодых людей от серьезных осложнений — ведь в таком случае их не будут вакцинировать. От укола «КК» освобождают лишь тех, кто имеет серьезные хронические патологии, больных ВИЧ/СПИД и беременных. Боюсь, что и все остальные, получив дозу индийской вакцины, тоже могут довольно быстро попасть в число хронических больных, ведь даже инструкция предупреждает о довольно серьезных осложнениях, среди которых лимфоденопатия (увеличение лимфатических узлов), артралгии и артриты (воспалительные процессы суставов), тромбоцитопении и анафилактический шок. И это в 10—25% случаев! (Конечно, шок случается реже, но ведь не зря в рекомендациях подчеркивается обязательное обеспечение кабинетов, где будет проводиться вакцинация, средствами для неотложной помощи таким пациентам.) Производители «честно» признают, что хоть и редко, но «наблюдаются реакции со стороны центральной нервной системы, однако прямая связь (!) их с вакцинацией не доказана». Тоже мне откровенность — кому, как не украинцам, знать, что связь между потерей здоровья и медицинскими манипуляциями (или ошибками) у нас вообще невозможно доказать.

Удар ниже пояса Чтобы ни говорили апологеты вакцинации, а каждая заботливая мать знает, как непросто переносит ребенок такое вмешательство в иммунную систему. А как все это переживет будущий младенец — то, о существовании чего еще никто и не догадывается? Вакцина против кори и краснухи противопоказана беременным женщинам, а тем, кто сделал прививку, рекомендуется в течение двух месяцев воздержаться от беременности. (Кстати, европейские производители продлили этот срок до трех месяцев. Индийская вакцина, вероятно, «безопаснее».) Гинекологи утверждают, что далеко не всегда молодая женщина может с уверенностью сказать, беременна она на этот момент или нет, так уж распорядилась природа. Чтобы не причинить ущерб будущим младенцам, видимо, перед прививкой нужно обследовать каждую потенциальную маму, дабы установить беременность. Реально ли это, учитывая, что под обязательную прививку как раз и попадают девушки и женщины репродуктивного возраста? И как в таком случае выполнить разнарядку — 95%?

Может, не зря бьют тревогу общественные организации, считая, что проведение этой кампании будет не чем иным, как геноцидом против нации?! Чиновники Минздрава обвиняют их в некомпетентности и предвзятости. Мы бы советовали услышать компетентные выводы главных внештатных специалистов и руководителей служб министерства, которые занимаются проблемами иммунологии, вирусологии, инфекционных болезней, педиатрии, акушерства, — словом всех, кто имеет актуальную и объективную информацию. Пока же заявления для прессы делают лишь эксперты международных организаций и представители Государственной санэпидемслужбы, демонстрируя тем самым, что 300 тысяч, выделенных на информационное сопровождение «КаКи», уже работают.

Даже очень внимательное изучение сопроводительной документации не успокаивает, а только усугубляет тревогу. Оставалась маленькая надежда, что принципиальную оценку качества вакцины, произведенной в далекой Индии, даст государственное предприятие «Центр иммунобиологических препаратов». Однако решающую роль в этом процессе, скорее всего, сыграло подчинение центра — его дирекция отрапортовала своему начальству в Минздрав, что «данный вакцинный препарат можно применять в Украине». Бесспорно, граждане имеют право знать, на основании чего сделан такой вывод? Думаете, проводили серьезные клинические исследования вакцины, анализировали и учитывали зарубежную статистику? Да нет, всего лишь подготовили запрос и получили на него ответ от ЮНИСЕФ. В результате титанической работы над документами — это были сертификат регистрации страны-производителя, разрешение на экспорт и инструкция о медицинском применении вакцины против кори и краснухи — и появилось заключение, что эта «КаКа» нам пригодится. И это несмотря на то, что она, то есть вакцина, даже не имеет сертификата регистрации в Украине! (Когда перечень документов перечитываешь повторно, возникает еще один вопрос: какому государству выгоднее подписывать такие документы — дающему разрешение на экспорт или позволяющему это ввозить на свою территорию? Боюсь, что в данной ситуации вопрос будет риторическим.)

Руководство Центра иммунобиологических препаратов считает, что вакцину применять можно. И мы должны верить — ведь они представляют серьезное государственное учреждение. А тем временем пресса ссылается на предостережения специалистов-вирусологов, утверждающих, что вакцина «была выращена на клетках абортированных плодов эмбрионов, и существует вероятность, что клеточный материал может быть засеян другими вирусами, вызывающими генетические и онкогенетические заболевания». Так что если она будет введена будущим мамам, то через определенное время в стране значительно возрастет количество недоношенных и больных младенцев. Последствий такой вакцинации сегодня не может предвидеть никто. Единственный выход — еще раз все взвесить, изучить, исследовать. И на основании этого принимать решения, касающиеся жизни и здоровья миллионов граждан Украины.

Не так страшна корь, как прививка против нее Апологеты вакцинации, совершенно не замечавшие вспышки кори два года назад, сейчас пугают нас этой болезнью, словно малых детей Бабой-ягой. А тем временем данные отечественного мониторинга свидетельствуют о том, что «серопозитивными к вирусу кори являются почти 85% населения Украины, в равной мере в селах и городах. Вакцинальная коррекция нужна не более чем 15% населения». В переводе на понятный язык это означает, что подавляющее большинство населения обладает иммунитетом к кори, который выработался как вследствие плановых прививок в детстве, так и в результате пережитых вспышек кори, возникающих время от времени. Для нас это означает, что поголовная вакцинация совершенно не нужна. А для производителей вакцины?..

Кстати, эти данные были получены как раз тогда, когда у нас работали упоминавшиеся выше миссии из ВОЗ, которой и были переданы материалы мониторинга. Вскоре получили выводы — вы уже знаете, какие. И в чью пользу.

Как стало известно, в некоторых вузах уже требуют от старост списки студентов, которые согласны сделать прививку против кори и краснухи. До следующей сессии еще далеко — поэтому «сознательных» мало. Не исключено, что старт кампании будет снова перенесен. А значит, пока еще есть время для того, чтобы специалисты расставили все точки над «і», дали ответ на вопрос, более всего беспокоящий наших читателей — будущих пациентов кабинетов вакцинации. Имеют ли право медики обязывать несовершеннолетних и взрослых (от 15 до 29 лет) сделать внеплановую прививку против кори и краснухи? На основании какого закона, поскольку данной вакцинации нет в национальном календаре прививок? Имеют ли право врачи массово использовать в медицинской практике препараты, которые не прошли государственную регистрацию в Украине, особенно когда речь идет об иммунобиологических препаратах? В развитых странах уже давно законодательно урегулированы отношения между пациентами и медицинскими учреждениями, определены схемы компенсации в случае потери здоровья вследствие медицинских манипуляций, в том числе и прививок. Смогут ли наши граждане решить вопрос компенсации за потерянное здоровье в случае осложнений после прививки вакциной индийского производства, которая к тому же не была зарегистрирована в Украине, не была закуплена государством, что предполагало бы и соответствующие государственные гарантии? Каким образом можно доказать связь между проведенной прививкой и осложнением после нее, скажем, в случае артрита или тромбоцитопении?

Показательным в этом плане может быть горький опыт жителей Винницкой области, уже несколько лет добивающихся правды о туберкулинодиагностике, сделанной их детям. Хотелось бы верить, что Министерство здравоохранения и, в частности, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба имеют четкие ответы на вопрос, волнующий сегодня сотни тысяч наших граждан.

Ольга Скрипник,Зеркало недели