Не лечите старых и больных, призывают британские врачи. Украинские медики - против

В феврале этого года в Великобритании планируют принять новый кодекс государственного здравоохранения, в котором будет прописана "норма ответственности" пациента, то есть, людей, которые пренебрегают собственным здоровьем, будут переносить в конец списка ожидания медицинской помощи. В печати относительно этого появились критические отзывы, мол такая норма ограничивает права пациентов. Однако обнародованный Daily Telegraph опрос среди врачей Великобритании показал, что профессиональные медики хотят ужесточить санкции. Большинство из них считают, что нужно ограничить предоставление медицинской помощи за государственные средства старым больным британцам, а также людям, которые ведут нездоровый образ жизни, - алкоголикам, курильщикам и лицам с ожирением. По их мнению, система здравоохранения страны не способна лечить бесплатно всех и каждого. В частности, 94 % опрошенных врачей заявили, что не стоит трансплантировать печень алкоголику, который отказывается пить. Их аргумент - если алкоголик собирается допиться до смерти - это очень досадно, но если ему трансплантируют печень, которая была нужна другому человеку, у которого был шанс выжить, то это трагедия. Каждый третий медик высказался за отказ в льготной медицинской помощи пожилым пациентам, если лечение не принесет положительного результата на длительное время.

Эти данные поразили благополучное британское общество и разожгли острые дебаты. Специалисты по биоэтике назвали отказ по возрастным критериям "возмутительными" и "позорными". Решение врача должно приниматься индивидуально, и не морально отказывать в лечении на другом основании. "Если 90-летний пациент нуждается в операции на бедре, она должна быть сделана. Да, они могут умереть в любое время, но играть в Бога - не наша работа", - считают оппоненты.

Но факт остается фактом - уже сегодня каждая десятая больница отказывает в хирургических операциях курильщикам и пациентам с ожирением. В Британии умеют считать деньги. Ожирение обходится британским налогоплательщикам в 7 млрд. фунтов ежегодно. На лечение болезней, связанных с курением - рака, бронхита, эмфиземы - 1,7 млрд. фунтов. Столько же на болезни, связанные с алкоголизмом.

Нужно ли лечить немощных старых и людей, которые ведут нездоровый образ жизни? Точку зрения британских коллег УНИАН комментируют украинские медики.

Олеся ГУЛЬЧИЙ, проректор с международных связей, профессор кафедры социальной медицины и здравоохранения Национального медицинского университета им.А.А.Богомольца НАСТРОЕНИЯ БРИТАНСКИХ ВРАЧЕЙ НАМ НЕ ПЕРЕДАДУТСЯ

Это - очень негуманно. Это - дискриминация пациента, что неприсуще нашей школе подготовки врачей. Да и международная система подготовки кадров не содержит таких позиций или параграфов, которые бы позволяли дискриминировать больных по возрасту, полу или наличию каких-либо болезней. Если ты выбрал медицинскую профессию, ты должен придерживаться определенного кодекса, клятвы Гиппократа, которую дает каждый врач. Очевидно, человек в белом халате не может себе этого позволить. Иначе человек должен избрать другую специальность. Если врач не хочет работать со старыми, пусть реализуется в другой медицинской отрасли.

Если брать людей с ожирением, это не всегда вина пациента, эти нарушения могут быть связаны с эндокринными патологиями и здесь пациент должен получить адекватную медицинскую помощь. Нельзя всегда воспринимать полного человека, как такого, который много ест и мало движется. Для меня это неприемлемо.

Считаю, что настроения британских коллег нам не передадутся. По крайней мере, до сих пор я не наблюдала таких тенденций.

Геннадий АПАНАСЕНКО, профессор, член Национального совета п о вопросам здравоохранения при Президенте Украины К ПРОБЛЕМАМ СТАРЫХ И БОЛЬНЫХ И У НАС НИКОМУ НЕТ ДЕЛА Меня больше волнует отношение к таким людям в нашей стране. К проблемам пожилых людей в Украине нет никому дела. И это выльется в будущем катастрофой. Сейчас у нас самой главной проблемой является вымирание украинцев. Уже сейчас у нас старых - больше, чем молодых. А их нужно активно вовлекать в общественный труд. Люди после 60 лет вполне дееспособны и могут еще послужить своей стране. Чтобы решить проблему депопуляции, нужна государственная программа, кстати, ее концепция уже создана и опубликована во многих СМИ. Однако ни одна государственная инстанция не заинтересовалась этим научным трудом. То, что предлагают в государственных документах - это дилетанство, потому что их писали не специалисты.

А относительно людей, которые ведут нездоровый образ жизни, то в нашей стране - культ нездоровья. Его пропагандируют во всех СМИ. С телеэкранов в каждой рекламной паузе мы слышим - наша водка лучшая в мире, настоящая мужская дружба без пива невозможна. Пей - и жизнь станет прекрасной! Тебя все будут любить! Так формируется сознание, которое определяет бытие. В стране - эпидемия алкоголизма. Исследования ученых свидетельствуют, что 20-летние юноши и девушки в Украине, по своим биологическим показателям, приравниваются к 40-летним. Поэтому призывы к населению вести здоровый образ жизни - абсурд. Отсюда и абсурдная мечта о здоровой украинской нации. Мы же на первом месте в Европе по количеству приобретенных лекарств, сумма на покупку лекарств населению ежегодно возрастает на 20-30%.

Первое, с чего нужно начинать, - радикально изменить информационное пространство (и это самая главная проблема). И социальная реклама здесь не поможет. Тинэйджеры, которые бегают с презервативами по экрану телевизора и рекламируют безопасный секс, ничего, кроме улыбки, не вызывают. Здесь нужна серьезная наука - социальная психология. Министерство молодежи и спорта неспособно решить эту проблему. Потому что они просто не знают, как это сделать.

Владислав БЕЗРУКОВ, директор Института геронтологии Академии медицинских наук Украины ОБРАЗ ЖИЗНИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПАТОЛОГИЕЙ Старых людей нужно лечить за государственные средства. Люди с ожирением (если заболевание не наследственное), алкоголики и курильщики должны платить за лечение из своего кошелька. Образ жизни - не является патологией.

К сожалению, наше государство не особенно заботится о старых людях. Сам факт существования нашего института еще не свидетельство заботы. Финансирование желало бы лучшего. И, хотя на зарплату деньги выделяют в полном объеме, на оборудование клиники, лечение и питание пожилых больных выделяются копейки. Мы выживаем благодаря средствам, которые поступают из фондов, через благотворительные взносы.

Директор Запорожского центра трансплантологии Александр НИКОНЕНКО ТАКИЕ ВОПРОСЫ ДАЖЕ ОБСУЖДАТЬ СТЫДНО

Врач отказывается лечить больного старого?.. Я даже не подберу слов, чтобы сказать на что это похоже. Это даже обсуждать стыдно. Я очень удивлен, как среди врачей мог возникнуть такой вопрос.

А, как трансплантолог, я категорически против, чтобы трансплантировать органы алкоголикам. Таким людям действительно нельзя этого делать. У нас когда-то была такая больная. Она хорошо перенесла трансплантацию. Шесть лет держалась – не употребляла спиртного. Потом начала пить, и пересаженный орган погиб.

Наталия Максименко