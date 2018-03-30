Осторожно, эпидемия ветрянки!

Сейчас начинается разгар разных простуд. Одна из актуальных проблем — ветряная оспа. В последнее время в Украине наблюдается рост заболеваемости этой инфекцией. О том, что это за болезнь и как себя правильно при ней вести, рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

ДОСЬЕ НА ВЕТРЯНКУ

Кем вызывается? Возбудитель ветрянки — один из вариантов вируса герпеса под названием Варицелла Зостер. Это один из самых заразных вирусов в природе. Если в коллективе заболевает кто-то один, вероятность того, что переболеют все остальные, около 95% (правда, это не касается тех, кто перенес ветрянку раньше). При этом вирус может перелетать не только из одной комнаты в другую, но и с одного этажа на другой.

Кто чаще болеет? Чаще болеют дети, но взрослые тоже, причем у них болезнь всегда протекает тяжелее.

Источник инфекции. Больной ветрянкой. Причем он может стать заразным уже за пару дней до высыпания (этот период никак нельзя увидеть) и быть им еще в течение пяти дней с момента появления последнего пузырька. Кроме больного ветрянкой, источником может быть человек, страдающий опоясывающим лишаем (в момент высыпаний). Это заболевание вызывается одним и тем же вирусом, что и ветрянка.

Как заражаются? Вдыхая зараженный больным воздух.

Проявления. Болезнь начинается с появления пузырьков (похожи на капли воды, окруженные узким розово-красным ободком, нередко зудят), слабости и повышения температуры. Степень повышения температуры отражает тяжесть состояния. Высыпания вначале возникают на спине, груди, животе, голове, а затем распространяются на конечности. Когда высыпаний становится много, температура значительно повышается, усиливается зуд, появляются проблемы с едой и питьем, кашель — ведь сыпь имеется не только на коже, но и на слизистых оболочках полости рта и дыхательных путей. Это может длиться несколько дней. После кризиса болезнь начинает утихать.

Иммунитет. Чаще всего после ветрянки возникает пожизненный иммунитет, но примерно в одном случае из 100 отмечаются повторные случаи заболевания.

Последствия. После болезни остается визитная карточка ветряной оспы — единичные рубчики на месте лопнувших пузырьков. Они сохраняются довольно долго (чем человек старше и чем тяжелее болезнь — тем дольше) и полностью проходят лишь спустя несколько месяцев, а иногда остаются на всю жизнь (например, если их расцарапать). Кроме того, человек становится пожизненным носителем вируса герпеса, он сохраняется в клетках нервной ткани и при снижении защитных сил организма, стрессах, может проявиться в виде опоясывающего лишая.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Дома или в больнице? Госпитализировать больного нужно только при тяжелом течении ветрянки (если вокруг пузырьков образуются глубокие язвы; если в пузырьках вместо "водички" — кровь или гной), в остальных лечиться можно и дома. Если кто-то из близких не болел, изолировать больного уже поздно, домашние обязательно переболеют тоже.

Режим. Соблюдайте постельный режим (силы нужно беречь). Помните, что зуд многократно усиливает потливость, поэтому обеспечьте прохладный влажный воздух.

Диета. Ешьте только легкую пищу — каши, вермишель, картофель, молоко, печеные яблоки и проваренные овощи. Белковые и жирные продукты ограничьте — они тяжело перевариваются. Побольше пейте — оптимально компоты, фруктовые чаи.

Процедуры. Чтобы пузырьки быстрее подсыхали и чтобы не занести в них инфекцию, смазывайте их раствором зеленки. Сверху по зеленке смазывайте пузырьки мазью, содержащей ацикловир, — она убивает вирус. Деткам нужно подстригать ногти, чтобы они не расчесывали раны до крови (с ногтями туда легче занести инфекцию).

Таблетки. Взрослым и детям, у которых ветрянка протекает тяжело, врачи назначают противогерпетические препараты (в таблетках). Принимайте жаропонижающие средства, предварительно изучивши их инструкцию: они могут быть вам противопоказаны. Например, при ветрянке ни в коем случае нельзя принимать аспирин — высока вероятность осложнений со стороны печени. От зуда спасут противоаллергические препараты. О том, какие и по сколько их принимать, проконсультируйтесь у врача.

ПРОФИЛАКТИКА

Изоляция. Все, кто общался с больным, должны быть изолированы на 21 день. Больным возвращаться в коллектив можно не ранее чем через 5 дней после появления последнего элемента сыпи.

Сквозняки. Вирус боится проветривания, поэтому почаще устраивайте их.

Уборка. Частая влажная уборка не помешает, но никакого влияния на вероятность распространения вируса не окажет.

Вакцинация. Если вы не хотите болеть, сделайте прививку вакциной, содержащей ослабленный вирус Варицелла Зостер. Прививка особо целесообразна для женщин, планирующих беременность, но ветрянкой не болевших. Если же вы, будучи беременной, все-таки заболели ветрянкой, следует знать, что болезнь может вызвать нарушения у плода, поэтому необходимо серьезное обследование и консультация высококвалифицированного гинеколога.

Дмитрий Гуцало, Сегодня