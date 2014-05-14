Собаки помогают детям излечиться от тяжелых заболеваний

Собаки любят своих хозяев сильно и безусловно. И, по мнению онкологов, в этой любви кроется спасение от рака. Данная мысль развивается в книге "Исследование: собаки и детский рак". Ее автор описывает животную терапию, проводимую для детей, больных раком, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

В ближайшие 15 месяцев данный феномен будет изучен более детально. В Университете Джонса Хопкинса уже работает группа собачьей терапии. Как отмечают специалисты, эта терапия позволяет превратить пациентов в обычных детей. Эмоциональная разрядка дает возможность легче переносить лечение, тесты и капельницы.

Окончательный вывод будет сделан по итогам анализа данных, поступающих из пяти детских больниц, участвующих в исследовании. Кстати, помимо влияния на раковых больных, ученые исследуют влияние собак на родителей или опекунов пациентов, на медработников, состояние владельцев собак и самих животных. К работе должны привлечь примерно 200 специально обученных собак.

Кстати, Кинологический центр при Ветеринарной школе Университета Пенсильвании занимается обучением собак, которые диагностируют рак яичников. Животные способны учуять летучие органические соединения. Их показатели изменены на ранних стадиях развития рака яичников. Было доказано, что собаки находят соединения даже в малой концентрации.