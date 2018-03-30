Обязательная маркировка медицинских изделий – шаг к Евроинтеграции Украины

С 1 февраля 2008 года на территории Украины внедряется обязательная маркировка медицинских изделий с помощью графических символов. Почему возникла в этом потребность, рассказал УНИАН председатель Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Алексей Соловьев.

Почему возникла потребность введения новой маркировки медицинских изделий?

До сих пор у нас маркировались изделия медицинского назначения по нормам, определенным еще во времена Советского Союза. Регламентированы они не для всех изделий. Да и каждое медицинское изделие – вата, или компьютерный томограф, или аппарат УЗИ – имели свою маркировку, потому что не было единственных требований. То есть до этого маркировка не была нормирована.

Есть ли разница между маркировкой украинских товаров медицинского назначения и импортных?

В странах Евросоюза есть одинаковые требования ко всем медицинским изделиям. Для того, чтобы не возникало языкового барьера, эти требования в виде графических символов. Они одинаковы для всех стран Евросоюза. Поскольку Украина декларирует свое европейское направление, возникла потребность в гармонизации нашего законодательства с европейским. Именно руководствуясь практикой европейских стран, мы и решили унифицировать эти требования. Это – работа на перспективу. К тому же, мы облегчили задачу и импортерам – у них не будет необходимости изменять маркировку, подстраиваясь под нашу страну.

Смогут ли наши граждане “расшифровать” новые графические символы?

В настоящее время маркировка на многих медицинских средствах – нечеткая. Иногда потребителю очень сложно понять, что же означает набор цифр на том же пластыре или шприце – это окончательный срок хранения или номер партии.

А новые графические символы - достаточно просты. Однако мы рекомендуем производителям некоторое время сопровождать эти отметки текстом, пока пациенты, да и врачи, привыкнут к новой маркировке.

Что будут означать эти отметки?

Унификация именно поэтому и нужна, чтобы пациенту было просто получать информацию о данном медицинском изделии. Благодаря этим отметкам человек может узнать обо всех свойствах изделия. Основные из них - № партии, регистрационный номер, срок использования, одноразовость, стерильность-нестерильность, условия хранения, и тому подобное.

Будет ли касаться обязательная маркировка лекарственных препаратов?

Нет. На лекарства этот стандарт не распространяется.

Кто будет маркировать эти изделия? Производитель или создана специальная структура?

Маркировку будет наносить производитель.

Это же требует дополнительных капиталовложений для переоборудования производства. Отразится ли это на цене медицинских товаров?

Однозначно – нет. К повышению цен это не имеет никакого отношения. В структуре, которая будет наносить новую маркировку, нужно изменить только штамп.

Вы будете контролировать ситуацию, чтобы этого не случилось?

Государственный надзор за ценами осуществляет Государственная комиссия по ценам и ее региональные структурные подразделения.

Во многих странах цены на жизненно необходимые лекарства регулируются. Минздрав прорабатывает механизмы государственной регуляции цен на лекарственные средства.

В нашей стране существуют льготные категории граждан, которые подпадают под государственные программы как, например, больные сахарным диабетом, ВИЧ-СПИДом, туберкулезом. Такие больные лечатся бесплатно. Также, согласно украинскому законодательству, существуют определенные категории граждан, у которых льготы на получение лекарств колеблются в пределах от 50% или 100%, в зависимости от категории. К ним относятся инвалиды, ветераны Великой отечественной войны, младенцы...

Будут ли расти в ближайшее время цены на лекарства, которые содержат спирт? И не собираются ли отменить отечественным фармацевтическим предприятиям акциз на спирт?

Проблем с ценами в любом случае быть не может - в январе мы ждем принятия порядка возмещения на 2008 год и получим деньги на компенсацию акцизного сбора от государства.

К сожалению, в нашей стране акциз на спирт для лекарств почти такой, как на водку. Однако существует постановление Кабмина, которое обязывает компенсировать украинским предприятиям эти расходы. В конце прошлого года мы почти полностью получили финансовую компенсацию относительно акциза на спирт для наших предприятий. На сегодня в законодательстве относительно спиртосодержащих препаратов ничего не изменилось и обязательство государства покрывать затраты никто не отменял.

Мы согласовали с Минздравом изменения в законе, где предлагается ввести на спиртосодержащие лекарства нулевую акцизную ставку. Эта инициатива активно обговаривалась в прошлом году, и сейчас мы подали документ в соответствующие государственные органы. Теперь слово Верховному Совету. Замечу, что в России, Беларуси и многих европейских странах давно действует нулевой акциз на спирт для лекарств.

Поэтому у меня есть надежда, что цены на лекарства со спиртом, напротив, снизятся.

Полностью ли выплачены средства за акциз на спирт отечественным фармпредприятиям за 2007 год?

Нет. Долг около 15 миллионов гривен. Но эти деньги учтены в новом бюджете.

Последний вопрос о трамадоле. Когда уже он будет отнесен к наркотическим средствам?

В сентябре прошлого года было принято постановление, по которому трамадол подлежит предметно-количественному учету и отпускается только по рецепту. Любая таблетка, проданная с аптеки, фиксируется.

По этому вопросу мы очень тесно сотрудничаем с Министерством внутренних дел. Есть хорошие результаты. Государственная служба лекарственных средств контролирует исключительно законное обращение этого препарата – реализацию в аптеках и использование в больницах. Трамадол, реализованный незаконно, в местах незаконной торговли лекарственными средствами, подлежит контролю со стороны МВД.

А производителей трамадола вы не контролируете?

Сейчас идет совместная работа Министерства здравоохранения и Минэкономики над постановлением, которое бы квотировало производство трамадола и ввоз его в страну. Только таким образом мы можем сделать хоть одну попытку ограничить незаконное обращение этого препарата в Украине.

Юлия Мартыненко