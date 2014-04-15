Гены - источник раковых мутаций

Борющиеся с вирусами гены являются источником раковых мутаций, утверждают британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Nature Genetics, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли, изучив гены семейства APOBEC. В частности, ученые обратили внимание на гены этого семейства у женщин, страдающих от рака груди.

По словам исследователей, гены этого семейства ответственны за появление мутаций, которые присутствуют приблизительно в половине всех типов рака.

Ученые надеются, что их открытие поможет в создании способов и методов профилактики и лечения рака.