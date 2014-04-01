Грудное вскармливание - профилактика рака

Рак молочной железы – это безусловный лидер среди онкологических заболеваний у женщин. Но выявить рак – это только пол дела. Нужно еще убедить женщину в необходимости скорейшего лечения, иначе она «потеряется» на пути в кабинет онколога, пишет Scienceblog.ru.

Это самая распространенная патология у женщин всего мира. Ежегодно медики фиксируют возрастание числа заболеваемости этим видом рака. Если взять для сравнения кривую смертности и заболеваемости от раковых заболеваний, то первая растет медленнее второй, что подтверждает эффективность существующих методик лечения рака.

Для профилактики этого страшного заболевания женщинам стоит воспользоваться методиками, предложенными самой природой, например, грудным вскармливанием. Естественно, для этого еще нужно забеременеть и родить ребенка, но сам факт снижения рисков заболевания раком груди при грудном вскармливании не вызывает сомнений. Не забудьте только вовремя вспомнить про такую удобную разновидность одежды, как одежда для кормления. Грудь достигает окончательной зрелости только после кормления ребенка грудью!

Другой важный фактор профилактики рака груди – это здоровый образ жизни. Научитесь делать самоосмотры и практикуйте их не реже одного раза в месяц.