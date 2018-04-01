Предопухолевые заболевания могут способствовать развитию онкологии

Если опросить больных, состоящих на учете у онколога, об истории их заболевания, почти каждый из них укажет, что до обнаружения опухолевого процесса страдал тем или другим хроническим заболеванием. Больные злокачественной опухолью желудка указывают на хронический анацидный гастрит, язву или полип желудка; легкого - на хронический бронхит или бронхоэктазию; молочной железы - на фиброаденоматоз; шейки матки - длительные эрозии; злокачественные опухоли языка появляются чаще после длительной травмы неисправным зубным протезом или острым концом кариозного зуба. Злокачественные опухоли кожи - после бородавки или прыщика, который больной неоднократно срывал.

Лишь в редких случаях больные злокачественными опухолями не могут назвать заболеваний, которые предшествовали появлению опухоли, потому что злокачественный рост лишь в редких случаях возникает в совершенно здоровых тканях. Почти всегда рост опухоли начинается в тканях, измененных предшествовавшим патологическим процессом или под влиянием длительной травматизации. К такому выводу пришли ученые-онкологи не только после изучения истории заболевания людей, но и на основании многочисленных экспериментов на животных. Экспериментальные опухоли возникают из патологически измененных тканей, длительно находившихся под действием повреждающего фактора: физического, химического или биологического.

Клинически и экспериментально установлено, что некоторые патологические процессы чаще других предшествуют появлению опухоли. Поэтому эти хронические процессы называют предопухолевыми, или предраковыми заболеваниями. Но возникновение злокачественной опухоли у человека, страдающего этими заболеваниями, не является обязательным. Хронический анацидный гастрит - очень частое заболевание, а злокачественная опухоль желудка возникает в очень небольшом проценте случаев. Неисправный зубной протез, травмирующий край языка, явление частое, однако злокачественная опухоль возникает лишь у некоторых из подвергающихся этой травматизации. Привычку сковыривать бородавку или прыщик на лице, срывать корочку с длительно не заживающей ранки имеют многие, но далеко не у всех в этом месте развивается злокачественная опухоль.

Большинство предопухолевых заболеваний представляют собой лишь благоприятный фон для возникновения злокачественной опухоли, но это возникновение необязательно, поэтому они называются факультативными (необязательными) предопухолевыми заболеваниями.

Опасность возникновения рака на почве факультативного предопухолевого заболевания для каждого данного больного не очень велика. При значительном же распространении их среди населения общее число заболевших может составить значительную величину. Поэтому борьба с этими заболеваниями - выявление заболевших и своевременное квалифицированное лечение их - является задачей не только онкологических учреждений.

Больные с предопухолевыми заболеваниями выявляются при индивидуальных обращениях в общелечебной сети. Учет этих больных и квалифицированное лечение осуществляются:

1. В женских консультациях и гинекологических кабинетах - больные лейкоплакией и краурозом наружных половых органов, пигментными образованиями с наклонностью к росту и изъязвлению; лейкоплакией и эритроплакией влагалища и шейки матки; папиллярными и фолликулярными эрозиями и полипами шейки матки; аденоматозом матки, железистыми полипами слизистой оболочки, доброкачественными опухолями яичников.

2. У терапевтов - больные с хроническими гастритами, язвой желудка, хроническими язвенными колитами.

3. У хирургов - больные с узловой и диффузной мастопатией, дискератозами и папилломами нижней губы, одиночными и множественными полипами прямой кишки, длительно не заживающими трещинами и свищами анального канала.

4. В стоматологических учреждениях, у стоматологов - больные с лейкокератозом, лейкоплакиями и папилломатозом слизистой оболочки полости рта, длительно не заживающими язвами и трещинами слизистой оболочки после ликвидации вызвавшей их причины.

5. В отоларингологических учреждениях, у отоларингологов - больные с папилломами и папилломатозом слизистой оболочки носа, носоглотки, гортаноглотки, гортани и трахеи; с дискератозами истинных голосовых связок.

6. В кожно-венерологических диспансерах, у врачей-дерматологов - больные с длительно не заживающими язвами и свищами; с пигментными пятнами и фиброэпителиальными бородавками врожденного и приобретенного характера, особенно в местах, подвергающихся частой травматизации или при увеличении их размеров, плотности; со старческими кератозами, кожным рогом.

7. У врачей-урологов - больные с лейкоплакией мочевого пузыря, папилломами; с аденоматозными ворсинчатыми разрастаниями и аденомами; хроническими циститами профессиональной этиологии (у рабочих анилинокрасочной промышленности).

Онкологи осуществляют контроль за учетом и лечением больных с предраковыми заболеваниями в перечисленных учреждениях и общелечебных кабинетах. Они периодическом контролируют учет и лечение таких больных.

Среди предопухолевых заболеваний есть некоторые, отличающиеся более высоким процентом возможного перехода процесса в раковый. Есть предопухолевые заболевания, при которых момент злокачественного перерождения трудно определить.

Есть и такие предопухолевые процессы, которые обязательно ведут в конечном счете к злокачественному росту. Они называются облигатными (обязательными) предраками.

Этих заболеваний немного, встречаются они преимущественно в дерматологической практике. Облигатные предраки подлежат непосредственному наблюдению в онкологических учреждениях. Лечение этих больных осуществляется по направлениям онкологов и под их контролем. К заболеваниям с повышенной возможностью возникновения злокачественного роста и требующих специальных методов определения начала опухолевого роста относятся: полипоз и каллезная язва желудка; очаговый гиперпластический ригидный гастрит; семейный полипоз толстого кишечника; фиброаденоматоз молочных желез.

Больные предопухолевыми заболеваниями подлежат радикальному лечению в специализированных учреждениях. Это лечение часто является сложным и продолжительным. Например, при тотальном полипозе толстой и прямой кишок производятся поэтапные электрокоагуляции полипов или экстирпации толстой кишки.

Не все больные соглашаются на такие обширные вмешательства, если заболевание протекает без кровопотери и расстройства функции кишки. У некоторых больных такое вмешательство сопряжено с определенным риском. В этих случаях больные, состоящие на учете в онкологическом кабинете по клинической группе Iб, подвергаются систематическому контролю каждые 3-6 мес, консервативной терапии и диетолечению с целью профилактики травматизации полипов и снятия сопровождающего воспалительного компонента. В случае обнаружения при очередном контрольном исследовании злокачественного роста показания к оперативному лечению становятся жизненными.

При некоторых предраковых заболеваниях кожи лица, при множественном фиброаденоматозе обеих молочных желез у молодых женщин, когда радикальное лечение сопряжено с нанесением косметического и морального урона, также проводится наблюдение и в необходимых случаях - консервативная терапия, снижающая опасность возникновения злокачественного роста. При первых признаках начавшегося опухолевого роста показания к радикальному лечению расширяются, они становятся жизненными.

Все больные, подвергшиеся радикальному лечению по поводу предопухолевых заболеваний, остаются на учете в онкологическом учреждении один год. При отсутствии признаков рецидива они снимаются с учета.

Сергей Бондарев,

врач-онколог.