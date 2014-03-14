Врачи рекомендуют йогу при раке груди

Йога полезна для тела и души, и теперь врачи рекомендуют включать программы йоги, медитации и релаксации в терапию для больных раком груди. Ученые сравнили поддерживающие курсы терапии для женщин, которые проходят облучение при раке груди. Результаты исследования, опубликованные в the Journal of Clinical Oncology, пишет Здоровье, подтверждают: йога приводит к норме уровень гормона стресса, уменьшает тревогу и усталость, и в целом увеличивает показатели здоровья у женщин.

В исследовании участвовали чуть меньше 200 пациенток – у всех был рак груди на разных стадиях. Треть из них занималась хатха-йогой с элементами медитации, треть – обычными упражнениями на растяжку и укрепление суставов, и еще треть пациенток не делала никаких упражнений.

Группа, которая занималась йогой, далеко продвинулась по всем параметрам по сравнению с другими группами. Пациентки сами оценивали уровень тревоги и усталости по психологическим тестам, а врачи снимали данные эхокардиограмм и измеряли содержание кортизола (гормона стресса) в слюне. Упражнения на растяжку тоже помогали снять усталость, но эффект не распространялся на другие оцениваемые параметры и быстро исчезал после прекращения упражнений.

Женщины, регулярно занимавшиеся йогой, испытывали меньше стресса и усталости, чем остальные группы, на протяжении нескольких месяцев наблюдений. Более того, они чаще остальных рассказывали на психологических консультациях о том, что период лечения рака помог понять что-то новое о ценности и смысле жизни. Облучение, как и химиотерапия – тяжелый и изнурительный период в жизни ракового больного. Недостаточно просто отдыхать и вести пассивный образ жизни во время радиотерапии: и тело, и душа требуют компенсации, восстановления энергии. Йога или растяжка для тела и немного медитации для души могут помочь женщинам в этот трудный период, заключают онкологи.