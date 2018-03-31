Факторы, влияющие на развитие злокачественных опухолевых заболеваний

Существуют причины, которые действительно увеличивают риск возникновения злокачественных опухолевых заболеваний:

1. Установленными считаются факты нарастания частоты рака со старением организма. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 70-79 лет. Отмечено, что, начиная с 30-35 до 60-65 лет, наблюдается возрастание показателей заболеваемости в каждой следующей возрастной группе в 1,5-2 раза, в сравнении с предшествующей.

2. Индивидуальные особенности отдельных людей. Это особенности обменных процессов и иммунной системы, наличие у человека наследственных и приобретенных заболеваний, нарушений гормональной регуляции и др., способствующих развитию рака. Большинство из них связаны с врожденными индивидуальными особенностями организма каждого отдельного человека и необходимость принятия профилактических мер возникает только после их выявления.

Следующие причины не так очевидны. Вопрос о механизмах их влияния и о том, насколько они увеличивают риск возникновения злокачественных заболеваний остается спорным:

3. Вредные привычки, связанные с попаданием в организм канцерогенных веществ. На первое место здесь, конечно же, ставят курение. Значение так же придают и особенностям питания с употреблением копченых, острых и жареных продуктов, алкоголя. Но роль при этом канцерогенных веществ остается спорной. Связь вредных привычек с раком большей частью не прямая, а через их раздражающее действие на слизистые и предраковые заболевания, причиной которых эти вредные привычки являются. Например, курение как правило является причиной хронического бронхита; нарушения в питании - причиной гастритов и язвенной болезни. Борьба с курением, ограничение количества копченых, жареных и острых блюд в питании ведет к снижению нагрузки на органы, снижению риска возникновения предраковых заболеваний, а следовательно и злокачественных опухолей.

4. Внешние факторы, с которыми люди вынуждены контактировать. Это канцерогенные вещества и источники радиоактивного излучения, применяемые на производстве и способствующие увеличению риска развития злокачественных опухолей у работников этих производств в случае длительного непосредственного контакта. В эту группу можно также отнести повышенный риск заболевания некоторыми формами онкозаболеваний у ликвидаторов Чернобыльской катастрофы и риск развития рака щитовидной железы у детей, находившихся в тот период на загрязненной территории. Но значение этих факторов не настолько велико, как это может показаться, о чем мы подробнее остановимся ниже.

5. В особую группу можно отнести особенности климата и национальные традиции в быту и питании, существующие в различных местах земного шара и у разных народов. Эти особенности обуславливают наличие некоторых отличий в уровне заболеваемости различными формами рака в разных странах.