Американские ученые научились диагностировать рак по анализу мочи



Решением нависшей проблемы занялась группа ученых из Массачусетского технологического института во главе с профессором Санджитом Бхатией. Ученые предложили новый тест, который позволяет диагностировать онкологические заболевания при посредничестве анализа мочи. Принцип действия нового теста сродни тесту на беременность.Ключевым условием успешного излечения от онкологических заболеваний служит ранняя диагностика. И тут-то кроется главная проблема – развитая система диагностирования онкологических заболеваний действует только в развитых странах. К тому же, само по себе диагностическое предупреждение довольно сложное – оно включает колоноскопию, методы МРТ, флюорографию и прочее, пишет Scienceblog.ru.

Идея этого метода впервые была описана в 2012 году, чему журнал Nature Biotechnology посвятил целую статью. Суть идеи профессора Бхатии состоит в том, что раковые клетки имеют свойство «расчищать» себе место в ткани. В процессе деления они выделяют особый вид ферментов – матриксные металлопротеиназы. Их выделение приводит к разрушению межклеточного матрикса, с последующим высвобождением пространства для раковых клеток.

Медики же предлагают инъецировать в кровь пациента наночастицы с пептидами, способные связывать эти раковые металлопротеиназы. После попадания расщепленных протеиназов из крови через почки в мочу, их можно спокойно обнаружить методом масс-спектрометрии. Позже, правда, группа Бхатии упростила метод, и теперь он не требует масс-спектрометрии. Для самодиагностики рака люди смогут использовать бумагу с разными антителами, реагирующими на контакт с расщепленными протеиназами.

Как утверждают авторы нового метода, их разработка эффективна как для диагностики онкологических заболеваний, так и для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.