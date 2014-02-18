Косточки винограда укрепляют здоровье людей, проходящих химиотерапию

Виноградные косточки способны значительно повысить эффективность химиотерапии в отношении рака кишечника, при этом, уменьшив проявления побочных эффектов, выяснили ученые. Как передает Meddaily.ru со ссылкой на Nature World News, секрет кроется в антиоксидантах из косточек, дубильных веществах и полифенолах. Они обладают мощным противовоспалительным и противораковым свойством.

Итак, ученые предлагают потреблять экстракт виноградных косточек перорально, чтобы снизить степень воспаления и повреждения в тонком кишечнике, вызванных химиотерапией. Притом экстракт никак не влиял на здоровые клетки. Химиотерапия же не может выборочно воздействовать, в итоге вредя и здоровым клеткам. Поэтому в паре лекарства и экстракт косточек работают прекрасно.

В эксперименте использовался экстракт в концентрации до 1000 миллиграммов на килограмм. Снижение воспаления доходило до 55%, а торможение роста раковых клеток благодаря химиотерапии было на уровне 26%. По мнению специалистов, экстракт виноградных косточек способен помочь в лечении не только рака кишечника, но и в терапии других кишечных заболеваний. Что важно, в эксперименте использовалась коммерческая версия экстракта, уже существующая на рынке.