Учёные подтвердили противораковый эффект витамина С

Внутривенное введение при раке яичников высоких доз витамина С в комплексе со стандартной химиотерапией снижает токсичный эффект последней и способствует уничтожению раковых клеток, пришли к выводу специалисты из Медицинского центра при университете штата Канзас, проведя исследования in vitro, на животной модели и на пациентах. Результаты работы, предполагающие возможность реабилитации применения аскорбиновой кислоты в традиционной онкологии, опубликованы в журнале Science Translational Medicine, пише Medportal.ru.

В 1970-х годах витамин С применялся в качестве средства нестандартной терапии онкологических заболеваний, однако, несмотря на подтвержденную безопасность этого вещества при раке, однозначные научные данные о его клинической эффективности отсутствуют. Как пояснила ведущий автор исследования, Ки Чен (QiChen), хотя имеются эпизодические отчеты об эффективности аскорбиновой кислоты при ее внутривенном введении при раке, результаты двух масштабных клинических испытаний перорального применения витамина С, доказавшие его неэффективность, заставили традиционных онкологов отказаться от этой идеи. Сейчас аскорбиновая кислота при терапии онкологических заболеваний используется только в дополнительной и альтернативной медицине.

Чен и ее коллеги, с целью проверки оказываемого витамином С эффекта при его внутривенном введении, означающем иную, чем при пероральном приеме, фармакокинетику, вовлекли в участие в клинических испытаниях 27 пациенток с вновь диагностированным раком яичников на 3-4 стадии. Все участницы получали стандартную химиотерапию паклитакселем (paclitaxel) и карбоплатином (carboplatin), но части из них также внутривенно вводили высокие дозы аскорбиновой кислоты. Исследователи проводили мониторинг состояния участниц на протяжении пяти лет после лечения и установили, что витамин С существенно снизил токсичный эффект химиотерапевтических препаратов.

Эксперименты на животной модели рака яичников показали, что комбинация внутривенного введения аскорбиновой кислоты с паклитакселем и карбоплатином оказывает ингибирующее действие на развитие опухоли, не вызывая патологических изменений в печени, почках и селезенке. Авторы установили, что миллимолярные концентрации витамина С, являющегося прооксидантом, в крови и тканях убивают раковые клетки, не затрагивая здоровых, за счет вызываемого ими локального оксидативного стресса – процесса повреждения в результате окисления клеточной ДНК и истощения аденозинтрифосфата (АТФ) – источника энергии клетки.

Основываясь на выявленных потенциальных достоинствах и минимальной токсичности витамина С, авторы полагают, что необходимы дальнейшие, более масштабные, клинические испытания применения комбинации внутривенного введения аскорбиновой кислоты и препаратов стандартной химиотерапии не только при раке яичников, но и при других онкологических заболеваниях.