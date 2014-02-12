Ежедневное употребление аспирина снижает вероятность появления рака яичника у женщин, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Journal of the National Cancer Institute, пишет Gazeta.ru.

К такому выводу ученые пришли, проведя исследование, участницами которого стали 20 тысяч женщин, 8 тысяч из которых болели раком яичника.

В частности, ученые установили, что употребление аспирина хотя бы раз в неделю снижает вероятность появления данного заболевания на 10%.

Тем не менее регулярное употребление аспирина может вызвать такие побочные эффекты как кровотечение в пищеварительном тракте и инсульт.