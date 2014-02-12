Употребление аспирина снижает вероятность появления рака яичника
09:20, 12 февраля 2014Рак излечим
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Тем не менее регулярное употребление аспирина может вызвать такие побочные эффекты как кровотечение в пищеварительном тракте и инсульт
Фото: ruslekar.info
Ежедневное употребление аспирина снижает вероятность появления рака яичника у женщин, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Journal of the National Cancer Institute, пишет Gazeta.ru.
К такому выводу ученые пришли, проведя исследование, участницами которого стали 20 тысяч женщин, 8 тысяч из которых болели раком яичника.
В частности, ученые установили, что употребление аспирина хотя бы раз в неделю снижает вероятность появления данного заболевания на 10%.
Тем не менее регулярное употребление аспирина может вызвать такие побочные эффекты как кровотечение в пищеварительном тракте и инсульт.
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