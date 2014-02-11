Капсула со специями - действенное оружие против рака груди

Необычный имплантат, сделанный с соединением из карри, куркумином, помогает справиться с раком груди. Как передает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, куркумин приводит к усыханию опухолей примерно на треть и тормозит воспроизведение вредоносных клеток.

Так как съесть огромное количество специй не под силу человеку, потом, они разлагаются в желудке, ученые Университета Луисвилл решили доставить специи прямо к опухоли. Они заключили специи в маленькие растворяющиеся капсулы. Каждая всего по 2 миллиметра в длину. В капсуле 200 миллиграммов порошка.

Специалисты имплантировали мышам по две капсулы или кормили животных специями. В течение последующих четырех месяцев ученые следили за ростом опухолей. Выяснилось, что употребление в пищу специй не производило эффекта. А вот капсулы-имплантаты не давали раковым клеткам быстро делиться, что уменьшало опухоли.

Куркумин известен своим антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Возможно, он также блокирует эффект гормонов, которые стимулируют рост опухолей груди. Сейчас независимые эксперты пытаются выяснить, повысит ли эффективность терапии прямое введение куркумина в опухоли.

Также проводится испытание куркумина на пациентах с раком толстой кишки. Есть основания полагать, что куркумин усилит эффект химиотерапии. Результаты будут готовы к публикации в следующем году. А еще куркумин в теории предотвращает развитие болезни Альцгеймера.