Национальный институт рака получил сертификат на аппарат для хранения и перемешивания компонентов крови

Президент Украины Виктор Янукович посетил отделение детской онкологии Национального института рака, где вручил директору заведения Игорю Щепотину сертификат на аппарат для хранения и перемешивания компонентов крови.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства пообщался с коллективом медицинского центра, детьми и их родителями.

Кроме того, пациенты онкоотделения получили от Президента подарки, в частности книги, настольные игры, альбомы для рисования.

Президент пожелал детям как можно скорее выздороветь и отметил, что директор Института рака заверил его, что сегодня все делается для того, чтобы дети и родители получили надежду на выздоровление.

“Часто бывает так, что последняя надежда сбывается, хотел бы пожелать, чтобы она у вас сбылась... Мы все что сможем - будем делать, чтобы вы выздоровели”, - отметил Янукович.

В свою очередь на брифинге министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева отметила, что на сегодняшний день рак не является приговором, медики имеют все возможности вылечивать больных с таким диагнозом. В частности, такой возможностью является диагностика болезни на ранней стадии.

По словам министра, государственная политика сегодня охватывает вопрос как профилактики, так и лечения онкозаболеваний.

Богатырева отметила, что государство постоянно увеличивает финансирование на эти нужды, в частности, с 2013 года детская онкология финансируется на 100%.

В свою очередь директор Национального института рака Щепотин отметил, что онкоситуация в Украине довольно сложная. Ежегодно эту болезнь диагностируют у 170 тысяч людей и 90 тысяч человек ежегодно от нее умирает. По его словам, более одного миллиона людей сегодня находится на учете, то есть каждый 45-й гражданин является онкобольным.

По словам Щепотина, такая ситуация не только в Украине, но и во всем мире.

В то же время он сказал, что по показателям смертности от рака Украина входит в первую пятерку в Европе.

Как сообщал УНИАН, сегодня – Всемирный день борьбы с раком.