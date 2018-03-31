На Львовщине созданы современные условия для диагностики и лечения онкологии

Елена Д., 53 года, пациентка Львовского онкологического центра с диагнозом рак шейки матки. Прошла курс оперативного и лучевого лечения. Сейчас чувствует себя хорошо.

«У меня 2 стадия рака, - рассказывает Елена, - полгода назад обратилась в Львовский онкоцентр. Пережила операцию, а затем, чтобы окончательно удостовериться, что все раковые клетки уничтожены, врачи назначили брахитерапию. После лечения прошло 7 месяцев, езжу на осмотры к врачу Орысе Бурак. Месяц назад делали компьютерную томографию, со стороны шейки матки все в порядке. От врача узнала, что брахитерапию и компьютерный томограф в онкоцентре установлены Фондом Рината Ахметова, хорошо, что есть люди, которые беспокоятся об онкопациентах».

"Аппарат для проведения контактной лучевой терапии (брахитерапии) и все необходимое дополнительное оборудование было установлено во Львовском онкологическом центре Фондом Рината Ахметова в 2013 году, - рассказывает врач-лучевой терапевт, заведующий блоком брахитерапии Львовского онкоцентра Орыся Бурак, - оборудования было столько, что блок брахитерапии в нашем онкоцентре сегодня занимает весь второй этаж радиологического корпуса. Работаем на уровне лучших мировых клиник, есть отдельное помещение для укладки пациентов, смотровую комнату, технические помещения и бункер, где собственно проводится лечение. Когда думали о дате открытия, все согласились, что 4 февраля - во Всемирный день борьбы с раком - будет очень символично. Итак, 4 февраля 2013 году была перерезана красная лента и блок брахитерапии заработал", - говорит Орыся Бурак.

Врач отметила, что брахитерапия - это современный высокотехнологичный метод лучевого лечения, который используется как самостоятельный метод, так и в сочетании с дистанционным облучением.

"За первый год работы мы пролечили 90 пациентов. 30% пациентов прошли лечение амбулаторно. Случаев с продолжением болезни после окончания лечения за год не наблюдалось. В мировой практике борьбы с раком брахитерапия признана «золотым стандартом» лечения опухолей полостных органов, в частности, простаты, пищевода, гинекологических органов, дна полости рта», - отмечает врач.

Основными преимуществами метода брахитерапии Орыся Бурак называет индивидуальный подход в лечении рака, а также возможность подведения максимальных доз лучевой терапии на опухолевый очаг при минимальном воздействии на смежные органы, а также индивидуальное планирование при проведении брахитерапии.

Благотворительный фонд Р.Ахметова «Развитие Украины» направил 11,7 млн. грн. на усиление лечебной и диагностической базы Львовского государственного онкологического регионального лечебно-профилактического центра. В 2010 году введено в эксплуатацию 24-срезовый компьютерный томограф. Оборудование используется для диагностики онкопатологий и планирования лучевой терапии. Ежедневно диагностику проходят в среднем 15 пациентов, в целом в 2013 году обследовано 2823 пациента, а за все время работы - почти 11 145 пациентов. Врачи читают лекции, выступают с докладами о диагностические возможности КТ и демонстрируют возможности метода на профессиональных мастер классах.

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Сегодня - 4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Всемирная организация здравоохранения напоминает: хоть это грозная и смертельная болезнь - во многих случаях можно ее предотвратить. По оценкам экспертов, в 2030 году раком заболеет около 20 миллионов людей в мире.

В Украине около миллиона человек имеют диагноз «рак». Проблема онкологических заболеваний чрезвычайно актуальна для нашей страны. По темпам распространения рака Украина занимает второе место в Европе. Сегодня количество онкобольных в нашей стране превышает 1 млн. За последние 5 лет уровень заболеваемости раком в Украине увеличился с 333 до 349 на 100 тыс. населения. Согласно прогнозным оценкам, уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в Украине к 2020 году может возрасти до 370 на 100 тысяч населения. Рак как причина смерти занимает 2 место в структуре смертности населения нашей страны после сердечно-сосудистых заболеваний.

«Рак излечим» - первая и единственная в Украине масштабная программа оказания помощи онкологическим больным. На ее реализацию фонд Р.Ахметов «Развитие Украины» выделил 315 млн. грн. Это - самая крупная инвестиция в развитие государственной онкологической службы).