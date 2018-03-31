8 регионов Западной Украины обеспечены суперсовременным оборудованием для диагностики и лечения онкологии

Линейный ускоритель, установленный в Луцке, – это высокотехнологичный аппарат для точного и результативного лечения онкологических заболеваний. Новый аппарат чрезвычайно точно и безопасно доставляет большую дозу облучения в клетки опухоли, потребляет меньше энергии и времени на лечение пациента. Линейный ускоритель будет работать в паре с современным компьютерным томографом, который установлен в конце прошлого года фондом Рината Ахметова «Развитие Украины».Общий бюджет, направленный фондом на оборудование Волынского областного клинического онкологического диспансера, составляет 18,4 млн грн.

Анатолий Заболотный, директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «С открытием нового отделения в Волынском онкодиспансере Фонд завершает программу «Рак излечим» в Западной Украине.Ее результатом стало создание 14 специализированных отделений во всех восьми областных онкологических учреждениях региона, в которых установлено оборудование на сумму 98,1 млн грн, а именно:8 современных компьютерных томографов, два линейных ускорителя, гамма-терапевтический аппарат брахитерапии.Всего Фондом Рината Ахметова в Западной Украине созданы мощности для лечения и диагностики в соответствии с мировыми стандартами более 30 тысяч онкобольных ежегодно, в том числе детей».

Жанна Староминская, заведующая отделением лучевой терапии ВООД: «Линейный ускоритель, установленный в нашем заведении, был долгожданным оборудованием и стал четвертым аппаратом такого класса в Западной Украине.Ведь без него сотни пациентов нашего диспансера вынуждены были проходить лечение в соседних областях, что создавало определенные неудобства и дискомфорт.Сегодня, благодаря усилиям Фонда Рината Ахметова, мы можем предоставлять высокотехнологичную медицинскую помощь жителям нашей области в родном лечебном учреждении.Мощности аппарата позволяют с высокой точностью облучать опухоль, не причиняя вреда окружающим здоровым тканям.На сегодняшний день ускоритель смонтирован, установлен в полностью отремонтированном помещении.Медперсонал прошел обучение для работы на нем.Кроме ускорителя, диспансер получил от Фонда Рината Ахметова другое дорогостоящее оборудование: компьютерный томограф, который начал работать в конце прошлого года.Компьютерный томограф позволяет с высокой точностью диагностировать местоположение опухоли, делать предлучевую подготовку и дальнейшее планирование лучевой терапии.Более 80 пациентов прошли диагностику по современным стандартам за первые недели работы».

Орест Андрусенко, главный врач ВООД: «Программа государственно-частного партнерства «Рак излечим», которую реализуем совместно с Фондом Рината Ахметова, предоставила доступ жителям Волыни к современной диагностике и лечению онкологии согласно мировым стандартам.Волынская область стала 8-ым регионом Западной Украины, который был оснащен современным радиологическим оборудованием благодаря Фонду, и уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что с такой технической базой мы сможем спасти сотни и тысячи жизней».