Рак: мифы и правда

Миф 1. «Мы не должны говорить о раке».

На самом деле. Правительство, общественность, СМИ должны бросить вызов ложным представлениям о раке, создать культуру, среду, в которой люди имеют право на доступ к информации, повышение своей осведомленности о способах предупреждении и важности раннего выявления и лечения рака. Такой подход должен способствовать реализации программ, направленных на сокращение подверженности рискам, на пропаганду здорового образа жизни и осуществление эффективных и доступных мер для раннего выявления и лечения рака. Инвестиции в профилактику и раннее выявление рака намного дешевле, чем иметь дело с его последствиями.

Миф 2. «Нет никаких признаков или симптомов рака».

На самом деле. Ограниченная осведомленность о значении ранней диагностики и важности обращения за медицинской помощью, когда признаки и симптомы присутствуют, наблюдается не только среди части населения, но и среди медицинских работников. Между тем, для многих видов рака характерны тревожные признаки и симптомы, осведомленность о которых бесспорно является первым шагом к раннему выявлению и улучшению результатов лечения. В настоящее время разработаны программы и тесты для ранней диагностики определенных видов рака. Доказано, что более чем одно из трех раковых заболеваний можно предотвратить.

Миф 3. «Я ничего не могу поделать при заболевании раком».

На самом деле. Онкологическое заболевание – это всегда трагедия. Но многие виды рака, которые когда-то считались смертным приговором, теперь могут быть излечены, и многие больные люди теперь эффективно лечатся от рака. Глобальные, региональные и национальные стратегии и программы, которые способствуют здоровому образу жизни, имеют огромное значение для снижения онкологических заболеваний, которые вызваны такими факторами, как вредное употребление алкоголя, табака, неправильное питание и отсутствие физической активности.

Миф 4. «У меня нет права на лечение рака».

На самом деле. Все люди, без какой-либо дискриминации, имеют право на доступ к предоставлению квалифицированной медицинской помощи, к проверенным и эффективным методам лечения рака на равных условиях. Есть успешные программы борьбы против рака и ухода за больными — от профилактики до раннего выявления, лечения и паллиативной помощи. Владеющие информацией члены семьи, друзья способны обеспечить правильную поддержку онкологического больного как эмоциональную, так и физическую (включая уход за пациентом), улучшить качество его жизни.

Рак это болезнь, которая может коснуться человека любого возраста, независимо от уровня дохода, расовой принадлежности и страны проживания.

Им может заболеть любой человек. При этом не имеет значения ни пол, ни возраст, ни место жительства, ни уровень благосостояния, ни занимаемая должность.

Раком болеют и сенаторы (сенатор США Эдвард Кеннеди) и артисты (известный певец Хосе Каррерас, и знаменитые американские киноактеры Роберт де Ниро и Майкл Дуглас) и многие другие известные люди.

К сожалению, очень многие люди в силу незнания имеют неверное представление о причинах возникновения этой болезни и считают медицину бессильной против нее. Это и порождает перечисленные выше мифы и заблуждения.

Именно поэтому с этими мифами и заблуждениями нужно бороться, именно поэтому девиз нынешнего Всемирного дня борьбы против рака чрезвычайно актуален для всех без исключения стран и для всех без исключения людей.

Ведь очень важно, чтобы люди были объективно информированы об этой опасной болезни, о мерах профилактики, о факторах риска и, самое главное – чтобы люди знали, что РАК СЕГОДНЯ – ЭТО НЕ ПРИГОВОР. РАК ИЗЛЕЧИМ.