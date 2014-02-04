За счет средств бюджета в Украине обеспечено лечение лишь 60% онкобольных

Как заявила в комментарии УНИАН председатель Комитета по вопросам здравоохранения ВР Татьяна Бахтеева, за последние 5 лет финансирование борьбы с онкологическими заболеваниями выросло более чем в 2 раза.

«Но, к сожалению, даже таких, казалось бы, огромных средств, выделяемых на лечение онкобольных, не хватает для 100% обеспечения потребности больных. Сегодня нам удается обеспечить лечением за счет бюджетных средств лишь 60 % онкобольных», - отметила Бахтеева, подчеркнув, что практически ни в одной стране мира такие серьезные проблемы медицины, как онкологические, не решаются только за счет государственного финансирования.

«Очень часто лечение одного пациента обходится в 100-200 тысяч долларов. Иногда и дороже. И очень важно, что в Украине есть Благотворительные фонды, которые оказывают системную помощь в решении проблем онкологии. Это в первую очередь Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», который в 2008 году инициировал программу «Рак излечим», - сказала Бахтеева.

По ее словам, программа «Рак излечим» - первая и единственная в Украине масштабная программа, созданная для того, чтобы люди в Украине получили возможность проходить диагностику и лечения онкологических заболеваний в соответствии с мировыми стандартами.

«Общая сумма средств, направленная на реализацию этого проекта составляет на сегодняшний день 230 млн. грн. В резльтате реализации программы «Рак излечим» в нашей стране создано 17 специализированных отделений в городах Западной Украины и г. Донецке. 30 тысяч пациентов ежегодно получили доступ к диагностике и лечению онкологических заболеваний в соответствии с мировыми стандартами на базе созданных отделений. Всего за 2008-2013гг. диагностику и лечение на оборудовании, поставленном за средства Фонда Рината Ахметова прошли 70 тыс. человек из них более 600 детей», - сказала Бахтеева.