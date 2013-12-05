Беременность излечила женщину от рака матки

Врачи нашли у Николы Веллер опухоль в матке. УЗИ показало: женщина была беременна, шла седьмая неделя, хотя у нее стояла спираль. Но по-настоящему медиков шокировал факт того, что гормоны, вырабатывающиеся во время беременности, заставили рак отступить - опухоль стала просто распадаться, пишет The Daily Mail.

По словам специалистов, беременность спасла женщине жизнь, и это уникальный случай. Врачам Окружного госпиталя Каунти даже не потребовалось проводить операцию по удалению новообразования. В матке осталась лишь малая часть от первоначальной опухоли. Биопсия показала: рак находится на ранней стадии. Между тем, до этого опухоль была довольно крупной.

Сама беременность прошла без осложнений, как и роды. На сегодняшний день в организме женщины нет признаков того, что рак может вернуться. Примечательно: нередко развитию рака способствуют женские гормоны. Какие именно гормоны спасли женщине жизнь, врачи сказать не могут.

Meddaily