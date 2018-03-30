Грустные цифры, или Даешь 2,1 ребенка на одну семью!

Заканчивается еще один год, в течение которого в Украине продолжались кризисные демографические явления. На 1 ноября 2007 года население страны составило 46 424,2 тысячи человек, сократившись за десять месяцев на 221,8 тысяч, а за год (с 1 ноября 2006 года) на 264,1 тысяч.

Начался же процесс уменьшения жителей в Украине еще в 1992 году. По состоянию на 1 января наибольшее число населения было зафиксировано в 1993 году – 52,2 млн. чел. Затем происходило регулярное снижение этого показателя, хотя темпы сокращения населения Украины в разные периоды отличались.

Следует отметить, что демографический кризис наблюдается в последние десятилетия не только в Украине. Ежегодное снижение численности населения – но различными темпами – происходит во многих странах мира. Правительства некоторых государств в связи с такой негативной тенденцией проводят соответствующую миграционную политику, добиваясь компенсации потерь за счет приезжих. Но коренное население в них, понятно, сокращается. Это – практически все европейские государства, а также США, Россия, Япония и ряд других стран.

Главной причиной уменьшения численности населения стало существенное снижение уровня рождаемости, начавшееся в одних государствах еще в 50-60-е годы прошлого столетия, в других – чуть позднее. Объяснение данного явления весьма банально: семейные пары и, в частности, женщины начали усматривать в большом количестве детей ущерб для комфорта своей жизни. Развитие же медицины стало позволять без значительных сложностей решать эти проблемы – сделались доступными различные противозачаточные средства (и возможности проведения абортов). Сейчас численность населения все еще продолжает расти во многих государствах Африки и Азии (наибольшие темпы – в Индии и Китае), что вызвано все еще сохраняющимися традициями, а также бедностью и необразованностью значительной части народа.

В Украине снижение уровня рождаемости, после его повышения в послевоенные годы, началось в 80-ые годы прошлого века. Однако существенное ускорение этого процесса произошло в начале 90-ых в связи с резким снижением уровня жизни граждан – что представляется закономерным.

Так, наиболее быстрыми темпами сокращение численности жителей Украины происходило в 1993-1995 годы - это был период галопирующей инфляции и вызванного ею снижения реальных доходов населения, а также роста безработицы в связи с остановкой тысяч предприятий.

Затем, в 1996-1998 годы, цифры ежегодного сокращения численности жителей страны перестали расти и даже немного уменьшились. Но позже – в 1999 и 2000 годах - они снова стали увеличиваться, что можно объяснить снижением реальных доходов украинцев в связи с финансовым кризисом 1998-1999 годов, завершившимся почти трехкратным обвалом гривны.

Однако после 2000 года в Украине наконец-то стали повышаться экономика и реальные доходы граждан. Устремились вниз и параметры сокращения населения. В прошлом году впервые с 1994 года число жителей уменьшилось менее чем на 300 тысяч человек, что связано с введением с апреля 2005 года пособия на новорожденных в размере 8,5 тыс. грн. (в 12 раз выше, чем оно было в 2004 году).

Есть некоторые демографические успехи и в нынешнем году. В частности, впервые за пятнадцать лет в январе-ноябре 2007 года произошло превышение количества новорожденных над числом умерших сразу в двух областях: в Закарпатской – на 591 человека, в Ровненской – на 28 человек (данные Госкомстата). Правда, эти цифры блекнут по сравнению с отрицательным демографическим балансом в таких областях как Донецкая (33 621), Днепропетровская (20 561) и Луганская (17 721).

Можно надеяться, что окажет благоприятную роль в деле повышения уровня деторождения и грядущее в 2008 году существенное увеличение пособия на новорожденных. Ведь, как известно, и БЮТ и НУ-НС, создавшие сегодня парламентскую коалицию и сформировавшие новое правительство, обещали это сделать.

Впрочем, надеяться на значительный рост деторождения в Украине на ближайшую перспективу вряд ли стоит. Дело в том, что уже всего через несколько лет начнут вступать в детородный возраст те молодые украинки, которые появились на свет после 1990 года – когда число новорожденных в стране начало резко сокращаться. Для сравнения: в 1990 году в Украине родились 657,2 тыс. детей, а в 2004 – только 427,3 тыс.

И, хотя коэффициент фертильности – соотношение числа родов к общему числу женщин в стране – сейчас в Украине и повысился с 1,1 на конец 1990-ых – начало 2000-ых годов до 1,2 или чуть больше, но этого все равно недостаточно для прекращения естественной убыли населения. Поскольку для того, чтобы число жителей в государстве не уменьшалось, требуется не менее 2,1 ребенка на одну женщину.

Даже высокие размеры пособий на новорожденных и большие зарплаты в стране, скорее всего, не помогут кардинально исправить ситуацию. Об этом можно судить по состоянию демографических процессов в других, более экономически развитых, государствах. К примеру, в России, где величина средней зарплаты примерно в 2 раза выше, чем в Украине, коэффициент фертильности сегодня равняется всего около 1,3 ребенка на одну женщину. Не лучше положение и в еще более благополучных в экономическом плане странах Европы и мира. Например, в Германии – государстве с весьма высокими доходами граждан и самой развитой экономикой в Европе – число родов на одну женщину составляет сейчас 1,4, в Японии, являющейся экономическим лидером Азии – 1,23. А вообще в большинстве стран Европы коэффициент фертильности находится в диапазоне 1,2 – 1,4. По той причине, что большинство женщин имеют всего по одному ребенку, а немало женщин – ни одного. Лишь в некоторых европейских государствах – таких как Франция, Нидерланды, Финляндия и некоторых других – уровень рождаемости несколько выше, но все же меньше 2 детей на одну женщину.

Поэтому, даже если принять для приблизительных прогнозных расчетов нынешнее, более хорошее положение с рождаемостью, чем 6-8 лет назад, то и в этом случае картина на отдаленное будущее представляется весьма печальной.

Конечно, правильно в качестве исходных данных брать не абсолютные цифры ежегодной убыли населения, а относительные. За последний год население Украины сократилось на 264 тыс. чел., а это значит – на 0,56% (в 2000 году число жителей страны сократилось более чем на 1%). Если использовать полученный процент снижения на будущее, то окажется, что к 2050 году население Украины может уменьшиться более чем на 27% и составить около 36 млн. человек. В 2100-ом году число жителей снизится до 27 млн. чел., в 2150-ом – до 20 млн. и т.д. (через тысячу лет останется менее 200 тысяч украинцев).

Эти цифры кажутся фантастическими, но это грустная реальность. В мире пока не придумали способа преодоления тенденции сокращения населения планеты в будущем. Часто можно услышать шутку, что через 50 или 100 лет в Европе будет больше китайцев, чем коренных жителей. Нет, такого, вероятнее всего, не произойдет.

Во-первых, население Китая очень скоро наверняка также начнет сокращаться, как это уже не один год происходит в других азиатских странах – например, в Японии, Южной Корее, Иране и других. Во-вторых, Китай на протяжении уже более десятка лет демонстрирует наивысший в мире ежегодный прирост экономики (11-13%) и, соответственно, доходов населения (по числу миллионеров это государство уже вышло на первое место в мире). В прошлом году ВВП на душу населения в Китае почти достиг соответствующего показателя в Украине и если так пойдет и дальше, то лет через двадцать-тридцать Поднебесная догонит и перегонит экономики стран ЕС и США. И китайцам не будет смысла ехать в другие государства. Так что, надеться на массовый приток мигрантов также не следует.

Как бы то ни было, правительства всех стран, где уже имеют место демографические проблемы, принимают сегодня меры, стимулирующие увеличение уровня рождаемости. Власти Украины озабочены этим тоже – и, надо сказать, кое-какие успехи в 2007 году прослеживаются…

Юрий Глухов