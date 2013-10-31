Селен уменьшает риск развития рака

Немецкие специалисты (клиника Шарите (Берлин), Технический университет (Брауншвейг) доказали, что дефицит селена увеличивает риск возникновения рака, ускоряет процесс старения организма.

Ученые утверждают, что селенопротеин - белок, который присутствует в крови и отвечает за усвоение селена из продуктов питания, - может оказаться решающим фактором в образовании других белков, обеспечивающих защиту организма от свободных радикалов. Поэтому при недостатке селенопротеина увеличивается риск развития онкологических заболеваний, активизируются процессы старения.

В настоящее время ученые разрабатывают методы, позволяющие поддерживать постоянную концентрацию селенопротеина на необходимом уровне.

likar.info