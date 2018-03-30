Цены на лекарства в Украине будут расти и дальше

Корреспондент УНИАН проследил динамику цен на лекарства. Оказалось, что на некоторые импортные лекарственные средства цена лишь за один день возросла более, чем на пять гривен. Аптекари предпалагают, что рост цен будет продолжаться. Чем вызван внезапный рост цен на лекарства? Будут ли дорожать так называемые жизненно необходимые лекарственные средства? Есть ли в Украине контроль за ценами? Советник Президента Украины профессор Николай Полищук СЕГОДНЯ АПТЕКИ АБСОЛЮТНО БЕСКОНТРОЛЬНЫ

Основная причина роста цен, в том, что сегодня в Украине вообще нет государственной политики относительно ценообразования на лекарства. В цивилизованных странах введена ценовая политика – выше определенной границы цену никогда не поднимают. А у нас никто не знает - по какой цене завозят импортные лекарства и лекарственные субстанции для производства отечественных лекарств. Не ведется контроль по какой цене лекарства закупаются за рубежом, какую пошлину за них платят. Вот, например, немецкий препарат аспирин-кардио у нас в три раза дороже стоит, чем в Германии. А он достаточно популярен среди наших сограждан.

Нет контроля, и потому в аптеках ставят любую цену, которую только захотят. У нас возможна такая ситуация, когда цена препарата в разных аптеках колеблется от 15 % до 18 %. Есть ли для этого истинные основания? Это - грубые нарушения. Сегодня аптеки абсолютно бесконтрольны. Никто не контролирует их деятельность, качество медикаментов и продают ли их по назначению. Есть и проблемы в том, что Фармцентр регистрирует базовую партию препаратов, дает разрешение на реализацию, а затем выпускаются на фармацевтический рынок из этой партии половина фальсификатов.

Такие вещи должен контролировать Кабмин и регулировать эти процессы.

Государство должно принять ценовую политики относительно лекарств. Этот документ – жизненно необходим. Цены на лекарства могли бы колебаться в пределах 5-10%, и тогда бы прекратились злоупотребления при закупке лекарств на тендерах и в аптеках. В 2005 году в Украине Министерством здравоохранения был подготовлен подобный законопроект, но его не успели принять, правительство отправили в отставку.

Народный депутат Украины, член партии НУ-НС Павел Жебривский УКРАИНЦАМ ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕТЬ

Какого-то заговора относительно роста цен нет. Есть сугубо экономические причины – рост евро. Поскольку европейские лекарства закупаются в этой валюте – то дистрибьюторы в цену закладывают вероятные риски. Да и украинские производители 40 % всех субстанций для фармпрепаратов везут из Европы. Поэтому цены на лекарства и в дальнейшем будут расти, потому что будет расти евро.

Но есть еще один нюанс, который касается украинских препаратов, содержащих спирт. В нашей стране акциз на спирт для лекарств почти такой, как на водку. Есть постановление Кабмина, которое обязывает компенсировать украинским предприятиям эти расходы. Однако, долг Кабмина, например, перед “Фармаком” – свыше 25 миллионов гривен. С июля ни одной копейки предприятию не заплачено. И такая ситуация со многими фармацевтическими предприятиями. (А вот, например, в России, Беларуси и во многих европейских странах действует нулевой акциз на спирт для лекарственных средств).

Поэтому причина постоянно растущих цен - непрофессиональные действия нынешнего правительства и привязка к доллару. Мое искреннее пожелание украинцам не болеть, а с другой стороны Верховная Рада и украинская власть должны сделать все, чтобы суммы пенсий и зарплат опережали поднятие цен.

Министр здравоохранения Украины Юрий Гайдаев ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НЕОЩУТИМО Если и есть рост цен в Украине, то он незначителен. А относительно лекарств, которые содержат спирт, у нас подписан меморандум с отечественными производителями о том, что до конца года года цены не будут расти.

Заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и товаров медицинского назначения Константин Косяченко ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН – ПРОЦЕСС ЗАКОНОМЕРНЫЙ

Первое что я хотел бы отметить – вопрос ценообразования не есть компетенцией Министерства здравоохранения. Поэтому нам тяжело комментировать эти процессы. Законодательно влияют на лекарственные цены - Министерство экономики и местные – областные, районные - государственные администрации.

Минздрав давно выступает с инициативой относительно того, чтобы его включили в перечень органов государственной власти, которые принимают участие в процессе ценообразования. Тогда бы мы могли ограничивать стоимость таких социально важных товаров, как лекарственные средства.

А вот цены, которые устанавливают украинские фармацевтические производители вообще никто в нашей стране не контролирует, ни один орган не может повлиять на них. Поэтому они делают, что хотят. И здесь необходимо изменить законодательство.

Собственно, повышение цен - процесс закономерный. Стоит вспомнить и об экономических факторах, в частности повышение курса евро и роста цен на газ. Однако наш анализ показывает, что по уровню инфляции медикаменты не очень выросли в цене. Паники здесь не должно быть. Мы постоянно мониторим ситуацию. Просто лекарства являются социальной составляющей нашей жизни, потому наименьшее колебание в их стоимости болезненно воспринимается обществом.

Коммерческий директор Борщаговского химико-фармацевтического завода Евгений Сова УКРАИНСКИЕ ФАРМАЦЕВТЫ ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ МИНИМАЛЬНО На протяжении последнего года, кроме инфляционных процессов, выросли цены фактически на все, что мы используем в своем производстве - от энергоносителей до крохмала, сахара и собственно сырья – лекарственных субстанций, какие мы закупаем за рубежом. Примите во внимание, что и евро заметно выросло. К тому же, Китай прекратил производство лекарственных субстанций. И моментально на мировом рынке резко выросла стоимость сырья, которое производят европейские страны, – по меньшей мере втрое. Нам очень сложно в этой ситуации. Мы оказываемся перед выбором или прекратить производство препарата, или закупать дорогое европейское сырье. Безусловно, все это не может не отразиться на наших оптовых ценах.

С полной ответственностью и без всяких спекуляций утверждаю - украинские фармацевты поднимают цены минимально, невзирая на жесткую конкуренцию на фармацевтическом рынке. Рост цен на отечественные лекарства, значительно ниже, сравнительно с ценами на еду и другие потребительские товары.

Наталия Максименко