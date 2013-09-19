В Луганске в доме произошло возгорание газовоздушной смеси

Сегодня в 08.30 в жилом доме № 5 по улице Шеремета в Луганске произошло возгорание газовоздушной смеси в квартире, расположенной на втором этаже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД в области, на данный момент с места происшествия госпитализированы двое пострадавших - мужчина 1967 г.р. и женщина 1974 г.р.

Ликвидация пожара продолжается. Периметр места происшествия оцеплен сотрудниками милиции.