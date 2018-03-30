Зависимость от компьютера - это то же, что и наркомания

Медики развитых стран бьют тревогу. Молодежь все больше времени проводит за компьютером, предпочитая виртуальный мир реальному. Западные психиатры даже придумали специальный термин «интернет-зависимость», однако большинство украинских медиков об этом опасном заболевании и не слышали.

Как развивается заболевание

Завзятого компьютерщика можно отличить сразу. Он обращен внутрь себя, не замечает или игнорирует внешние события, плохо адаптируется к реальной жизни. Даже красоты природы – и те воспринимаются с меньшим восторгом, поскольку возможности компьютерной графики безграничны, и на экране монитора появляются дивные, фантастически прекрасные пейзажи, которые не существуют в действительности. Тяга к компьютерным играм – с их путешествиями в невероятные миры приводит ко все большему погружению в виртуальность. Тут-то человека и подстерегает Интернет-зависимость.

На первой стадии это более-менее легкообратимое расстройство. Идет увлечение «новой игрушкой» в ущерб занятиям, домашним делам. Постепенно человек отдаляется от родственников и друзей, оставляя приоритет за «всемирной паутиной». Как правило, пользователь скрывает от родных (или сотрудников в офисе), сколько времени он проводит на сайтах.

На второй стадии симптомы нарастают как снежный ком. Если человека насильственно отлучить от сети, он будет испытывать чувство, похожее на муки наркомана, которому не дали очередную дозу. У пользователя нарушается внимание, снижается работоспособность, у него появляются навязчивые мысли, бессонница, вплоть до полного отказа от сна, резко увеличивается тяга к таким «взбадривающим средствам», как кофе, сигареты, спиртные напитки, наркотики, причем порой «на иглу» садятся и те, кто никогда в жизни наркотиков не пробовал. Поэтому можно считать, что в некоторых случаях наркотическая зависимость является следствием увлечения общением в сети. К психическим расстройствам добавляются головные боли, скачки давления, резь в глазах, ломота в костях.

Третья стадия – социальная дезадаптация. Пользователь, уже не получая удовольствия от общения через Интернет, все же постоянно «висит» на сайтах. Состояние депрессии приводит к серьезным конфликтам на работе и в семье. Сильные, волевые личности еще могут попытаться переключить свое внимание на что-то иное, например, влюбиться, найти другую работу. Более слабым ничего не остается, кроме как обратиться за помощью к специалистам. В США Интернет-зависимость считается официальным диагнозом и лечится психологами и психиатрами. У нас они еще только разрабатываются.

Без Интернета у больных начинается ломка

Термин «интернет-зависимость» впервые был предложен американским врачом Голдбергом, лет семь назад. Под Интернет-зависимостью он понимал непреодолимое влечение к использованию Интернета, характеризующееся «пагубным воздействием на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую сферы деятельности». По степени ухода от реальности Интернет-зависимость весьма сильно напоминает аналогичную тягу к наркотикам, алкоголю, азартным играм. Согласно исследованиям американских ученых, 6–8 % пользователей Интернета уже имеют данную патологию, ведь многие используют его не только для работы или учебы, но и ведут обширную переписку, пользуются сайтами, предназначенными для развлечений, занимаются сексом по Интернету. В результате нормальный диалог с другими людьми заменяется суррогатным общением в сети.

Интересно, что даже стадии формирования Интернет-зависимости схожи со стадиями «привязки» к наркотику. У фанатов Интерента, лечащиеся от Интернет-зависимости, бывает «ломка», как у наркоманов! Это страшное зрелище, рассказывают врачи. А после лечения пациенты обязательно нуждаются в реабилитации и ресоциализации.

Компьютер может повлечь инфаркт

Люди категорически не хотят понимать, что компьютер в принципе не может быть безопасным, поскольку является источником электромагнитного излучения и неионизирующей радиации. О том, что подобная радиация негативно воздействует на генофонд, известно всем.

Персоналки безопасны, если соблюдать элементарные правила работы на компьютере, которые, кстати, зафиксированы в нормативных санитарных документах. Но кто из пользователей знает эти правила, а уж тем более их соблюдает? Многие, к примеру, и не догадываются о том, что сидеть за компьютером можно не более четырех часов в день, что компьютер обязательно нужно «заземлить», что на всю технику должны быть гигиенические сертификаты. Между тем в цивилизованных странах подобные нормативы соблюдаются жестко, и при их нарушениях компанию штрафуют на немалые суммы.

Может ли компьютер заменить общение с людьми?

Кое-кто оправдывает "зависание" в Интернете одиночеством, вроде бы общение в чатах и на сайтах знакомств избавит от одиночества. Но в действительности - это суррогат общения. Чем больше адресатов будет у пользователя, тем меньше останется настоящих друзей. Это путь к одиночеству. Что касается любви по Интернету… У Фрейда есть такое понятие: сублимация эротической энергии. Нереализованную эротическую энергию можно направить на творчество, работу, а секс-сайты блокируют естественную природную сублимацию, свойственную человеку, что в конечном итоге опять-таки приводит к развитию расстройств в интимной сфере.

Диагноз - игромания

Компьютерная зависимость развивается быстрее, чем алкоголизм. Достаточно полтора года.

Сколько детей в Украине уже доигралось до состояния "игроголика", никто не подсчитывал. Но что их много - уже факт.

Дети, ночующие в помещении компьютерных залов, - реальность сегодняшнего дня. Последствия для молодого организма регулярного многочасового сидения в помещении, перенасыщенном излучениями от компьютеров, "долгоиграющие" и появляются позже. Например, бесплодие - и женское, и мужское. А еще ухудшение зрения, раздражительность, повышенная возбудимость и утомляемость, нарушение сна или, напротив, сонливость.

Всем известно, а владельцам компьютерных залов - в первую очередь, что работающий дисплей - источник разного рода излучений. Особенно вредно для здоровья жесткое гамма-излучение может давать задняя панель дисплея.

Во время работы дисплеев увеличивается ионизация воздуха и температура, влажность же, напротив, уменьшается. Однако, невзирая на это, санитарная норма, которая предусматривает размещение одного компьютера не меньше, чем на шести квадратных метрах, очень часто не придерживается и вместо, например, восьми компьютеров в помещение вталкивается восемнадцать.

Но перегруженность залов аппаратурой - это еще не все. Чтобы использовать помещение по максимуму, дисплеи часто ставят впритык друг к другу и, следовательно, задними панелями в разные стороны. Выходит, что на клиента постоянно делает фон задняя стенка соседнего компьютера. По правилам же, дисплеи должны размещаться по периметру помещения и упираться задними панелями в стены.

Именно помещение должно быть подготовлено для того, чтобы гасились электромагнитные поля. Для нейтрализации электромагнитных полей на стенах под штукатуркой должна быть вмонтирована металлическая сетка. Чтобы не накапливалось статическое электричество, полы должны натираться специальной мастикой, а еще желательно было бы иметь аквариумы с водорослями (без рыб), они уменьшают ионизацию.

О том, что ребенок не должен долго сидеть перед монитором, знают, даже далеки от электроники люди. Согласно гигиеническим требованиям 7-10-летние дети должны сидеть за компьютером не больше 45 минут в день, 11-13-летние - дважды в день по 45 минут, старшие - три раза в день.

Компьютерная игра легко удовлетворяет потребности подростков

Компьютерная игра - это особенный, виртуальный мир, где легко удовлетворить основные потребности подростка. Здесь можно почувствовать себя героем, который может все или много из того, что запрещается ему в реальном мире. Здесь можно самостоятельно принимать решение и не бояться ответственности. Школьники часто идут в компьютерный мир в поисках свободы и самоутверждения.

В этом и опасность: подросток реализует свои силы и способности в виртуальном мире, а личностный рост в мире реальном идет на задний план. Побег в виртуальный мир серьезно деформирует личность, а у человека исчезает ощущение реальности. Например, в ответ на требование родителей ограничить время игры на компьютере один подросток воскликнул: "Компьютер - это моя жизнь! Вы хотите отобрать у меня жизнь?!"

Доказано, что игроголики более тревожны, раздражительны, агрессивны, имеют слабость к депрессии. "Репертуар" большинства компьютерных салонов однообразен: это всевозможные "войнушки". Развивающих игр очень мало. Поэтому длительное пребывание в агрессивной среде виртуального мира усиливает у ребенка тревожность и ожидание опасности. Подростки нередко начинают воспринимать реальный окружающий мир, как враждебный. Врагами кажутся даже близкие люди и родители.

Некоторые ученые считают, что в игре агрессия находит выход, происходит разрядка, и подросток не будет делать криминальных "подвигов" на улице. По мнению иных, "стрелялки-убивалки", напротив, способствуют усилению агрессивности. Агрессивная среда вокруг ребенка, умноженная на его индивидуальные особенности, ничего хорошего характеру подростка не даст. Правоохранительные органы не даром бьют тревогу относительно растущей жестокости подростков.

Проблема, связанная с компьютерной зависимостью, должна решаться совместно: разработчиками игр, психологами, медиками, педагогами. Компьютер - это факт современной действительности. Это будущее, отгораживать от которого подростков в любом случае нельзя.

Как не стать компьютерным зомби?

На дисках с играми следует ставить надпись вроде той, что есть на сигаретных пачках, предупреждая пользователей, что злоупотребление игрой ухудшает здоровье.

К сожалению, инструкции к заграничным компьютерным играм, как и рецензии, относительно их содержания, не всегда отвечают реальной начинке. Поэтому родителям самим нужно просматривать те игровые диски, которыми пользуется их ребенок. Но и запрещения здесь не помогут. Игромания - последствие психологических проблем. Иногда вся беда в том, что у человека, который "подсел" на компьютер, виртуальный дом лучше, чем реальный.

Как не стать компьютерным зомби? Не играйте очень долго без перерыва. Отвлекайтесь от игры при каждой подходящей возможности. В неигровое время обязательно занимайтесь активным видом спорта.

Чаще всего игровая зависимость зарождается на почве каких-то неудовлетворенных потребностей. Если ваш близкий человек излишне увлекся игрой, попробуйте выяснить, что он получает, часами просиживая в прокуренных залах или дома за монитором. Может ощущение собственной полноценности? Компенсацию отсутствия близости в семье? Возможность тратить деньги? Или просто забвение? Во всем лучше разобраться вместе с профессиональным психологом, а затем составить программу избавления от зависимости, и желательно, чтобы все окружение: семья, друзья - помогали человеку в этом.

Детям не нужен Интернет

Не секрет, что сегодня украинским школьникам сделать домашнее задание - не проблема. Если родители подключили к сети Интернет компьютер, стоит лишь найти нужную информацию, нажать клавишу... Но школьники и студенты просто перестают мыслить. Каких специалистов мы при этом получим? Родителям же, заботящимся о физическом и психическом здоровье своего ребенка нужно вообще не подключать компьютер к сети, либо, если вы своему отпрыску доверяете, установить четко регламентированные часы для работы в Интернете. И по возможности проверять, чем же все-таки там занимается ребенок, иначе псевдообщение со сверстниками выльется в поиск совсем других сайтов. Ни для кого же не секрет, что если распространение печатных и видеоматериалов, связанных с сексом, насилием, извращениями, еще хоть как-то контролируется государством, то выход на аналогичные сайты в Интернете доступен всем. И, наконец, сурово регламентировать работу компьютерных клубов. В настоящее время там дети и днюют, и ночуют!

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