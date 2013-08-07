Как предупредить рак за несколько лет до начала болезни

При проведении анализа структуры ДНК и выявлении на этом уровне нарушений ученые могут спрогнозировать и предотвратить возможность развития раковые клеток за 3-5 лет до начала заболевания. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Специалисты лаборатории молекулярной генетики человека в составе научно-исследовательского института молекулярной медицины университета заявили, что обнаружение нарушений или изменений в структуре ДНК позволяют заблаговременно пройти необходимый курс лечения и предупредить заболевание.

В вузе отметили, что этот метод исследований является наиболее объективным и информативным при обнаружении не только наследственных, но и приобретенных болезней, потому что именно нарушения в ДНК приводят к появлению аномальных белковых молекул.

"Наши исследования помогают также тем, кому не удалось избежать возникновения болезни", - цитирует пресс-служба заведующего лабораторией профессора Дмитрия Залетаева. По его словам, при помощи молекулярно-генетической диагностики можно определить, какой способ лечения будет наиболее эффективен для конкретного пациента, а также удостовериться, выздоровел ли пациент, прошедший курс лечения.

"Рак - не приговор, при условии, если каждый человек более внимательно будет относиться к своему здоровью, - считают ученые лаборатории молекулярной генетики. - Ведь, предупредив болезнь на ранних стадиях, вполне можно победить это опасное заболевание".