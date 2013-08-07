Фонд Р.Ахметова закупил новейшее медоборудование для Тернопольского онкоцентра

Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" закупил для Тернопольского областного коммунального клинического онкологического диспансера современное медицинское оборудование - комплекс для дистанционной лучевой терапии и специализированный (для онкологии) компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (подвижная кольцевая часть томографа).

Как сообщили УНИАН в "Развитие Украины", обследование и планирование лучевой терапии на компьютерном томографе значительно повысит качество оказания онкологической помощи. В фонде Р.Ахметова отметили, что врачи диспансера прошли обучение и овладевают работой на новом оборудовании.

Медицинская аппаратура для Тернопольского онкологического диспансера приобретена фондом Р.Ахметова в рамках реализации программы "Рак излечим".

Открытие переоснащенного и реконструированного радиологического отделения Тернопольского онкодиспансера запланировано на конец августа - начало сентября.