В Минздраве профилактика острых вирусных инфекций сводится к навязыванию вакцинации

Как ни странно, в нашем Министерстве здравоохранения профилактика острых вирусных инфекций, в частности гриппа, традиционно сводится к навязыванию вакцинации. Для этого используют все возможные и невозможные методы — от заявлений, что вакцина является самым эффективным и доступным средством (уже даже шестимесячных грудничков и беременных женщин предлагают «колоть»), до традиционного запугивания, дескать, настоящий мор уже на пороге.

Напомню: прошлой осенью мы были свидетелями настоящей истерии — нас пугали пандемией, которая, по самым скромным подсчетам, якобы должна была унести жизни около 300 миллионов людей на планете. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что в случае слияния вирусов человеческого и птичьего гриппа цифра значительно возрастет. Кто же в такой ситуации рискнет отказаться от вакцинации?

Слава богу, пандемии не было, да, собственно, и эпидемия гриппа была слабенькая, с ней справились без особых трудностей. Правда, в мире долго удивлялись, что правительства некоторых стран поддались гипнозу производителей вакцины и через министерства здравоохранения заказали их продукцию в огромных количествах, чтобы за счет налогоплательщиков спасать от пандемии прежде всего тех, кто служит в армии, полиции, на транспорте и т.д. Вакцина против гриппа — не аспирин, который можно хранить на протяжении нескольких лет, ее нужно утилизировать сразу после сезона.

А эксперты ВОЗ снова предупреждают, что «пандемия гриппа неминуема», хотя никто не говорит, когда именно она взорвется. Они считают, что «пандемия может начаться практически в любой момент, вследствие чего только в США будет инфицировано до 200 млн. человек, заболеют от 40 до 100 млн., 300 тыс. из которых умрут». Не лучше уготовано будущее и для России — 120 млн. будет инфицировано, около 60 млн. заболеют, а где-то 200 тыс. умрут.

К счастью, Украины в этом списке нет. Очевидно, у нас роль пророка взял на себя Украинский центр гриппа и ОРВИ — по его прогнозам, в этом году гриппом заболеет около 4 млн. граждан, то есть вдвое больше, чем в прошлом году. Ясное дело, угроза серьезная, поэтому нужно немедленно начинать профилактику. А ее средством, по мнению руководства центра, является исключительно вакцинация и еще раз вакцинация.

Но вернемся к прогнозу и попробуем понять, насколько он обоснован. Если верить, что цифра 4 млн. больных вдвое выше прошлогоднего показателя, значит, жертвами вируса гриппа тогда стали примерно 2 млн. наших сограждан. Однако, анализируя «перспективы иммунопрофилактики гриппа в Украине», специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.Громашевского АМНУ утверждают, что на протяжении сезона 2006/2007 г. в десяти городах во время эпидемии заболело около 470 тыс. человек. Как известно, к так называемым опорным городам Украинского центра гриппа и ОРВИ относятся десять крупнейших городов — Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Симферополь, Чернигов, Львов, Запорожье и Винница. Если все вместе они дали меньше половины от двух миллионов случаев заболеваний, то кто же тогда поднял этот показатель? Разве только те, кто подгонял цифры, готовя отчет? Сами же ученые утверждают, что в сельской местности и небольших городках, где концентрация людей намного меньше, эпидемия распространяется не такими сумасшедшими темпами, как в городах-миллионниках. Более того, если внимательно читать, то можно заметить, что к числу тех, кто стал жертвой эпидемии гриппа, отнесены также и больные ОРВИ, хотя медицинская статистика утверждает, что на грипп приходится всего 15—20% случаев острых вирусных заболеваний. Да это и понятно, ведь на человека «охотятся» от 200 до 250 этих вирусов, которые не желают делиться своей добычей с гриппом. Думаю, об этом хорошо знают эпидемиологи, однако все случаи сезонных простуд и ОРВИ сваливают в кучу — таким образом цифра выходит более убедительной, что дает основания сетовать по поводу того, что мы не выполняем ценных указаний ВОЗ. Вы ведь только подумайте — в странах Европы и США делают прививки 7—30 % населения, наша соседка Россия, имеющая пять собственных производителей вакцин, тоже не полагается на «авось»: там этот показатель приблизился к 10%. А Украина, как отмечается, «в перечне 56 стран мира, где проводится вакцинация против гриппа, занимает пятое место с конца».

Эксперты ВОЗ определили группы повышенного риска, которым настойчиво рекомендуют проводить прививание против гриппа. Даже беглый взгляд на этот список заставляет многих врачей-практиков хвататься за сердце. Конечно, эпидемиологи вместе со специалистами Центра гриппа будут рады, когда все группы риска станут в очередь под кабинетами вакцинации — тогда уж мы точно займем значительно более почетное место в перечне 56 стран. Кто знает только, с какими последствиями столкнутся потом узкие специалисты, которые ведут пациентов из упомянутых групп риска. А список достаточно большой, в него включены: «все лица старше 65 лет, независимо от наличия или отсутствия хронических заболеваний; больные любого возраста, находящиеся в стационарных медицинских учреждениях; беременные женщины (!), дети от шести месяцев (!) до трех лет; лица, страдающие хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы; лица, страдающие нарушениями обмена веществ, включая сахарный диабет; больные стафилококковой инфекцией; лица с иммунной недостаточностью...». Собственно, каждый из 46 миллионов, пожалуй, может найти себя в той или иной группе риска.

Это заставляет эпидемиологов и Центр гриппа МЗ постоянно напоминать, что «в Украине зарегистрированы современные противогриппозные вакцины, среди которых наиболее изученная, безопасная и эффективная — вакцина в одноразовом шприце...». Ее название мы, разумеется, опускаем, хотя она, по мнению чиновников, столь безопасна, что «разрешена к применению у детей с 6-месячного возраста, во ІІ и ІІІ триместре беременности и в период кормления грудью». Очевидно, чтобы всем было хорошо, и прежде всего производителям вакцины, принято решение, согласно которому пришло время «требовать финансовой поддержки для Государственной программы борьбы с гриппом, ведь в странах Европы и в России ежегодно выделяются средства на вакцинацию населения...».

Собственно, наши власть имущие и без этих требований не жалеют денег налогоплательщиков, особенно когда видят выгодные перспективы. Например, киевская мэрия уже сообщила, что пункты прививания открыты во всех больницах, щедро выделены средства из городского бюджета — на вакцинацию только социально незащищенных киевлян будет израсходовано полмиллиона гривен.

Не впервые наши чиновники наступают на грабли. Вообще-то, умные люди предпочитают учиться на чужих ошибках и жадно собирают крупицы чужого, успешного опыта. Наша соседка Россия, на опыт которой ссылаются чиновники, хоть и производит вакцины, но все же не спешит «колоть» всех поголовно, а ищет альтернативные пути. Как известно, эпидемии в мегаполисах особо опасны, поэтому нововведение в первую очередь коснулось Москвы. Почти десять лет назад Московский комитет по профилактике гриппа и ОРВИ распорядился выделить по упаковке амиксина столичным медработникам, которые первыми оказываются в эпицентре сезонных вирусных заболеваний. По окончании сезона простуд и ОРВИ подвели итоги: из 32 тысяч медиков, принимавших эти таблетки, заболели 2 тыс. 100 человек, что в процентном отношении было намного меньше, чем показатели по городу. С тех пор амиксин включили в программу профилактики гриппа и ОРВИ в Москве. Затем примеру столицы последовали и другие города.

Чем же так хорош этот препарат, который, кстати, производится в Украине?

В свое время амиксин был разработан в Одесском физико-химическом институте им. А.Богатского НАН Украины. Исследователи считают, что он обладает широким спектром противо­вирус­ного действия, причем справляется как с РНК-содержащими, так и с ДНК-содержащими вирусами.

Сегодня этот препарат, который зарегистрирован у нас как амиксин ІС, — один из наиболее эффективных и изученных индукторов синтеза эндогенного интерферона. Известно, что функции интерферонов в организме человека весьма разнообразны — главным образом они отвечают за антивирусную защиту, а вместе с тем за антимикробную и противоопухолевую защиту, обладают иммуномодулирующими и радиопротекторными свойствами. Учитывая такой широкий спектр действия, многие практикующие врачи назначают амиксин ІС и как профилактическое средство, и в комплексе с другими препаратами при лечении различных вирусных заболеваний. К тому же он значительно, почти в четыре раза, уменьшает количество осложнений. Его преимущества перед обыкновенной противогриппозной вакциной давно уже доказаны во многих клиниках сначала в России, а затем и в Украине. Но даже накануне эпидемии гриппа и активизации ОРВИ наши чиновники от медицины упорно игнорируют все, что может составить достойную конкуренцию банальной прививке.

Кроме всех плюсов, о которых знают ученые-медики и фармацевты, амиксин имеет еще одно бесспорное преимущество с точки зрения врачей-практиков: этот препарат очень легко дозировать — достаточно одной таблетки в неделю, чтобы запустить сложный механизм индуцирования интерферона в организме человека. И не надо его торопить. Шесть таблеток обеспечивают достаточно высокий уровень интерферона на протяжении нескольких месяцев. Это не вакцина, которую надо успеть ввести задолго до эпидемии, иначе будет поздно, курс профилактики и лечения, а точнее повышения иммунитета при помощи амиксина, можно начинать в любое время, естественно, после консультации с врачами.

Ольга Скрипник, Зеркало недели