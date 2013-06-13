Сок из свеклы, моркови, яблок - защита от рака
Помогает при болезнях печени...
Этот напиток укрепляет иммунную систему, является прекрасным профилактическим средством от онкологических заболеваний, помогает при болезнях печени, почек, поджелудочной железы, пишут иностранные СМИ.
Кроме того, он полезен для легких, сердечно-сосудистой системы, снижает высокое кровяное давление, выводит токсины, улучшает работу кишечника, устраняет мышечные боли после тяжелой физической нагрузки и неприятный запах изо рта, помогает сбросить лишний вес.
Для приготовления напитка моем одну свеклу, две моркови и одно яблоко, срезаем с них кожицу, разрезаем на куски и с помощью соковыжималки получаем сок, который тут же выпиваем. Для более освежающего вкуса можно добавить в напиток лайм или лимон.
Принимать его следует по утрам натощак в течение 3 месяцев. И обязательно свежевыжатый.