Грибы помогают вылечить рак

Обычно слышим, что грибы — это пища, тяжелая для желудка, а при этом не особо богатая полезностями. Однако, израильские исследователи говорят, что некоторые грибы могут похвастаться поистине дивным влиянием на иммунную систему. А некоторые грибы даже успешно лечат саркому.

Среди полезных и даже лечебных грибов ученые вспомнили такие названия, как зимний опенок, шиитаке, гериций гребенчатый, майтаке, бразильский агарик и некоторых других.

Как говорят исследователи, указанные грибы обладают способностью снижать активность белка NF-KappaB, который участвует в развитии онкологических заболеваний. Так, ученые уже попытались предложить «грибную терапию» для рака молочной железы и простаты. Говорят, если испытания покажут достойный результат, настанет время для настоящего поворота, ведь грибы не оказывают на организм такого деструктивного влияния, как химиотерапия. Грибы попросту стимулируют выработку нужных лейкоцитов («естественных киллеров») и как бы призывают организм к борьбе с тяжелой болезнью.

Примечательно, что минздрав Япони еще раньше одобрил грибы Trametes versicolor для лечения рака молочной железы, легких, простаты.

А вот вещество под названием Lentinan, которое можно найти в грибах шиитаке, тормозит развитие недуга у пациентов, больных раком желудка.

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