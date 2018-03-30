Кому нужны генетически модифицированные продукты и что мы будем с ними делать?

Правительство Украины все же не отказалось от введения маркировки пищевой продукции, которая содержит генетически модифицированные организмы (ГМО), хотя и не смогло ввести эту норму в ранее обещанное время – с 1 ноября. Но, по крайней мере, в том, что правительство продолжает работать над распоряжением об обязательной маркировке ГМО-продукции, украинскую общественность заверил нынешний министр экономики Украины Анатолий Кинах. Так что черно-желтый значок на упаковках, предупреждающий о наличии ГМО появится, судя по всему, уже с начала будущего года.

Вопрос о необходимости вообще разрешать ввоз на территорию Украины ГМО-продукции сегодня уже не обсуждается. И то, что создавалось как панацея от голода для спасения африканских и азиатских стран, теперь распространилось и в традиционно аграрных странах – таких, как Украина. Притом что Украине голод не угрожает в принципе, и сегодня она, в отличие от многих других, более развитых стран, может пока похвастаться своими «чистыми технологиями производства» в агросекторе. Вопрос – зачем навязывать ГМО традиционно аграрной стране с прекрасными черноземами, мягким климатом и, как бы это помягче, «неизбытком» населения? Впрочем, вопросы рядового потребителя еды из разряда «зачем?» и «где разум, где логика?» просто меркнут перед выгодами мировых корпораций.

В условиях вступления Украины во Всемирную торговую организацию, когда запрет на ввоз товаров не приветствуется, и ГМО-продукция так или иначе попадет на рынок, остается требовать, чтобы производители были честными перед своими потребителями и маркировали такую продукцию. Механизм маркировки на сегодня в Украине еще не прописан. Чтобы он начал работать, необходимо внести ряд изменений в законодательство, а также адаптировать эти правила с европейскими.

Производители пищевых продуктов, наиболее «склонных к ГМО» (мясных, кондитерских и других), сегодня в основном отмалчиваются, наблюдая за стараниями правительства, утверждая только, что эта проблема их не касается, так как они используют чистое от ГМО сырье. При этом ни один из производителей не заявил, что не будет дожидаться от государства введения «обязаловки», а по собственной инициативе начнет указывать на упаковках – содержит или не содержит.

И все же, если правительству удастся с нового года обязать производителей наносить на упаковку содержание ГМО (если оно превысит 0,9%), повлияет ли это на стоимость продукции и отразится ли на конечном потребителе? И как потребители отреагируют на такую информацию?

Чтобы получить ответы на эти и ряд других вопросов, мы побеседовали с Начальником лаборатории молекулярно-генетических исследований ГП "Укрметртестстандарт" Русланом Голубцом и начальником аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Марией Колесник.

Руслан Анатольевич, в каких продуктах чаще всего встречаются генетически модифицированные организмы?

Это те продукты, в состав которых входят компоненты генетически модифицированных растений. На сегодняшний день генетически модифицированы соя, кукуруза, рапс, картофель, помидоры и ряд других растений. После соответствующей переработки они входят как компонент в продукты питания. Например, соевая мука, соевый текстурат либо изолят.

А из готовых продуктов, что это может быть?

Спектр применения ГМО в продуктах питания довольно обширный. Это могут быть мясные и кондитерские изделия, в состав которых входит соевый текстурат и соевый лецитин, также плодоовощная продукция, например консервированная кукуруза. Однако на вкус и на запах присутствие ГМ-ингредиентов определить невозможно. Только современные методы лабораторной диагностики позволяют выявить ГМО в продуктах питания.

На сегодня такие исследования в Вашей лаборатории проводятся?

Да, наша лаборатория аттестована на право проведения анализов как в сырьевых продуктах, так и в пищевых (сырьевые – те, которые не подвергались термической обработке).

Сколько стоит такое исследование?

Исследования проходят в несколько этапов. На первом этапе образец исследуется на наличие ГМО в его составе. Стоимость такого анализа 380 грн. за образец. Ко второму этапу мы переходим, при выявлении в исследуемом продукте ГМО. В этом случае необходимо провести идентификацию линии генетически модифицированного растения и определить процент содержания ГМО в продукте, это еще 200 грн. за образец.

А есть какие-то исследования о том, как ГМО влияют на организм человека?

В нашей лаборатории мы таких исследований не проводим, это работа целого института. В Украине, насколько я знаю, такие исследования тоже не проводятся в связи с отсутствием финансирования науки. Такие исследования проводят в Западной Европе и в России…

Как влияет ГМО на организм? Это, в первую очередь, аллергическое действие, а также устойчивость к лекарственным препаратам, в частности к антибиотикам. Кроме того, есть информация, что возможно действие на генетическом уровне, то есть неблагоприятное воздействие на организм человека через какое-то поколение.

На сегодня мнение учёных, экологов о вредном воздействии ГМО на организм человека неоднозначны. И в этом вопросе ещё долго будут проводиться диспуты. Заставляет задуматься тот факт, что ГМ-продукция находится на продовольственном рынке около 10 лет, и я думаю, что ещё рано ставить точку в вопросе, влияния ГМО на организм человека…

По Вашему мнению, как часто должны делаться анализы на содержание ГМО – с каждой партии, раз в месяц или по другому принципу?

Все моменты о том, как должен вести себя производитель при анализе – будет это отбор с каждой партии или через какое-то время, будут утверждены в специальном положении. На сегодня правительство работает над разработкой законодательной базы, которая будет касаться проведения анализов на содержание ГМО и правил маркировки.

Если в Украине введут обязательную маркировку содержания ГМО, сможет ли Ваша лаборатория удовлетворить возросший спрос на исследования?

Если законодательная база будет утверждена, мы будем готовы увеличивать мощности на столько, на сколько это потребуется, это не проблематично.

А еще такой вопрос. В Украине на сегодня выращиваются ГМ-растения или все импортируется из других стран?

Думаю, что выращиваются, и это немаленький процент полей – с ГМ-соей и ГМ-кукурузой.

А бывали ли случаи, когда в продукции выявляли очень большое содержание ГМО?

Мы встречали продукцию, где содержание ГМО было более 5%.

В том, что маркировка ГМО-продукции не была введена с 1 ноября текущего года, некоторые эксперты усматривали давление США, которые угрожали проведению переговоров о вступлении Украины в ВТО. О том, откуда дует «модифицированный ветер», мы поговорили с начальником аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Марией Колесник.

Какие страны в первую очередь заинтересованы в том, чтобы в Украине не маркировалась ГМО-продукция?

«Немаркировку» ГМО-продукции лоббирует в первую очередь Америка, которая является ведущим разработчиком и производителем ГМ-сортов. Но это не требование ВТО. Во-первых, с Америкой мы уже подписали протокол, соответственно после подписания протокола какие-либо дополнительные требования страна не имеет права выставить, пока она не отзовет свой протокол. Я не думаю, что будет идти речь об отзыве протокола, просто как крупный игрок на рынке она давит на Украину.

Есть информация, что в Украине давно выращиваются ГМ-культуры. Вы согласны с таким утверждением?

По неофициальной информации у нас есть посевы ГМ-культур, в первую очередь, это касается технических культур, а также, по неподтвержденной информации, картофеля.

А в каких продуктах высока вероятность содержания ГМО?

Генетически модифицированные организмы могут через сою попадать в мясные продукты, через крахмал – в йогурты и в другие. В меньшей степени ГМО может содержаться в напитках.

По Вашему мнению, введение обязательной маркировки отразится на стоимости продукции для конечного потребителя или нет?

Причин для подорожания продукции после ведения маркировки ГМО нет – 600 грн. за пробу на всю продукцию – это не слишком большие затраты, особенно на фоне нашей инфляции. Конечный потребитель этого не почувствует, конечно, если компания не будет категорически против и не захочет раздуть, что вот из-за того, что мы должны это делать, так, мол, подорожало. Стоимость данного анализа не станет существенной статьей затрат.

В некоторых странах торговые сети отказались закупать ГМО-продукцию, заявив, что эта продукция не пользуется спросом у населения. Что может ожидать Украину?

В Украине такого отказа от ГМО-продукции не будет. Если это будет продукция премиум-класса и выше среднего, то люди еще могут подумать (покупать или нет продукцию с ГМО), а если средний и ниже среднего, – вряд ли наши люди тщательно читают упаковки. Я не думаю, что существенно снизятся продажи продукции, если она будет маркирована, но делать такую маркировку – это будет честно по отношению к потребителям – они будут делать осознанный выбор.

Справочно:Генетически модифицированные организмы появились в конце 80-х годов прошлого века. На сегодня в мире существует несколько десятков линий ГМ-культур: сои, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы, риса, томатов, рапса, пшеницы, дыни, цикория, папайи, кабачков, хлопка и льна и люцерны. Массово выращиваются соя, кукуруза, рапс и хлопок.

В 2006 году ГМ-культуры выращивали в 22 странах мира, половина – развивающиеся, другая — промышленно развитые, и общая площадь под ГМ-культурами достигла 102 млн. га.

По расчетам аналитиков, экономический эффект от использования ГМО с 1996 по 2006 год составил 5,6 млрд. долл., а суммарный эффект – 27 млрд. долл. (в том числе 13 млрд. долл. для развивающихся стран).

Лилия Иванчук