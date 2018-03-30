Вымирание украинцев можно остановить

В Украине Министерство здравоохранения фиксирует 27 случаев самоубийств ежегодно на 10 тысяч людей. Наше общество находится в полном моральном упадке. И мы ничего не делаем, ничего после себя не оставляем. У украинцев нет своей идеологии. Такое же плохое отношение и к экологии, и к будущему наших детей. Об этом рассказывает директор Института экологии человека профессор Михаил КУРИК.

УКРАИНЦЫ САМИ СЕБЯ УНИЧТОЖАЮТ

Михаил Васильевич, Вы часто в своих интервью говорите об экологическом геноциде украинского народа.

Когда посмотреть официальную статистику относительно психического здоровья украинцев, то Министерство здравоохранения фиксирует 26 случаев самоубийств ежегодно на 100 тысяч людей. Всемирная организация здравоохранения определяет критерии "нормальности" государства, когда показатель не доходит 20 случаев. Наше общество находится в какой-то моральной деградации. И мы ничего не делаем, ничего хорошего после себя не оставляем. У украинцев нет своей идеологии. Такое же безразличное отношение и к экологии, и к будущему наших детей.

Расскажу один случай. Приехали в Украину японцы с благородной миссией. Привезли методику очистки почв - посыпают землю голубиным пометом и поливают жидкостью (кстати, абсолютно экологически безопасной). Через две недели - земля полностью очищается от радиации (все это мы позже проверяли - эффект очистки земли нормальный). Куда девается радиация неизвестно, никто не мог объяснить. Профессор из Японии сделал в Припяти доклад и предложил со стороны Японии помощь относительно обеззараживания всех почв. Но украинская сторона отказалась. "Нам это не нужно", переводили японскому профессору несколько раз. Он долго не мог понять, почему не нужно. Пока ему не объяснили: "Зона - это наш "хлеб", работы нет, за зону платят. Если вы здесь все очистите, за что нам деньги будут платить".

Логика - железная. Что же это? Это и является экологическим геноцидом. Мы знаем о плохом, но сознательно ничего не делаем. С одной стороны все есть, а из другой - мы сами не хотим что-то изменять вокруг себя. О чем народу говорить? У нас есть стереотип, что кто-то должен для нас что-то делать. Здоровье зависит от отношения к нему самого человека. Никакие олигархи в этом не помогут.

То есть не кто-то, а мы сами себя уничтожаем. Такой себе "самогеноцид"?

Я помню, как 27 апреля 1986 года нам со всего мира предлагалась помощь. Нам предлагали помощь в очистке, в первую, очередь людей. До этого времени мы не поняли, что нам следовало бы объединиться, чтобы быстро преодолевать эту катастрофу. Чернобыльская трагедия – предостережение космоса, что так не может дальше развиваться цивилизация. Мы же не сделали надлежащих выводов до этого времени, еще больше разъединились.

Для рядового гражданина в настоящее время нет объективных данных об экологическом состоянии окружающей среды. В стране нет экологического просветительства людей. Люди должны знать, что они едят, пьют, чем дышат.

ВЫМИРАНИЕ МОЖНО ОСТАНОВИТЬ

А можно повернуть процесс вымирания и деградации нашего народа?

Украинский профессор Г. Опанасенко, исследовав процесс вымирания наций на поприщах прежнего СССР, пришел к выводу – те, кто исповедуют буддизм – не вымирают, а наоборот - имеют значение вибрации при молитве. В православии они тоже есть, и это путь к выживанию. Лишь вернувшись к настоящей духовности, украинцы перестанут вымирать. Есть интересные результаты лечения словом, которое на сегодняшний день делает центр «Живое слово», руководит им В. Филатович.

Михаил Васильевич, Вы - профессор-физик, много достигли в этой отрасли, имеете почетные звания в этой отрасли, в то же время возглавляете Украинский институт экологии человека. Как так случилось, что Вы начали заниматься вопросами медицины, а именно здоровьем детей?

До этого меня подтолкнула Чернобыльская беда. Однако еще к трагедии, как физика, меня интересовали новые физические методы диагностики, которые за несколько минут, могли определить функциональное состояние здоровья человека. Потом Чернобыль. Физикам, как и медикам, стало очевидным, что всем тем, кто попал под действие радиации, в первую очередь ликвидаторам, с первого дня аварии нужно очищать организм от инкорпорированных радионуклидов. Поэтому группа украинских физиков, вместе с медиками, разработала целую программу. Программу по очистке организма от радиации мы отрабатывали на ликвидаторах - военных, работниках службы безопасности, милиционерах. Она была удачной. И, когда мы удостоверились надежности этих методов, этого пути, решили переключить эту программу на детей. Дети не виноваты, что мы - безответственные, что мы им оставляем на будущее экологическую грязь. Это - первая проблема. Вторая – в настоящее время лишь 30 процентов детей рождаются больными. Потому что дети сейчас – самые незащищенные и самые проблемные относительно здоровья. Сегодня нашему государству дети будто и не нужны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТЕНДЕР!

Сложно ли было внедрять программу по очистке детского организма?

Когда была готова программа, нам очень посодействовал тогдашний Начальник Главного управления города по медицинской помощи населению (В.Дидиченко). Да и Комитет по науке и технике тогда нас поддержал. Это был единственный случай, когда нам дали деньги. Поэтому, я имел разрешение и деньги, и в поликлиниках трех киевских районов были открыты кабинеты «Экологии матери и ребенка". Мы обнаруживали проблемы и давали маме средства для очистки организма ребенка. Через две недели должно было быть контрольное обследование. Программа просуществовала лишь год, потому что только 30 процентов родителей соглашались пройти повторные исследования. А здесь должен был бы быть четкий мониторинг. Поэтому начали работать со здоровыми детьми в детских садиках. Так появились первые экологические дошкольные заведения. Нашим детям повезло. Тогдашний начальник образования столицы (Б.Жебровский) хорошо к нам отнесся, потому что считал, что образование и здоровье должны идти вместе. За несколько лет мы разработали по столице целую сеть таких детских садиков, где детей учили здоровому образу жизни, а также очищали их организм. Это было и физическое, и духовное воспитание.

Почему сейчас о таких детских садиках ничего не слышно?

Причина в том же, что нет средств. Программа оздоровления дошкольников хорошо начала работать в Киевской области. В 2004 году мы попробовали активизировать работу по оздоровлению детей в Киеве. Чудом, попав на прием к мэру столицы О.Омельченко, я рассказал ему о программе.

Он выслушал, дал “зеленый свет” - утвердили городскую программу “Экология, ребенок, будущее”. Я был очень рад. Мы хотели сделать каждому маленькому киевлянину оригинальный паспорт здоровья. Но опять дело не пошло.

Как всегда не хватило средств...

Киеврада выделила на два года 2 миллиона гривен, но - на бумаге. Если бы и были выделены деньги, то лишь через тендер, и то кому они бы достались, осталось неизвестно. В настоящее время работаем за свои средства. Имеем 6,5 тысяч обследованных и оздоровленных детей, которых мы обследовали, не тратя и копейки бюджетных денег. У нас есть все, чтобы защитить украинских детей от негативного влияния окружающей среды. Единственное, на что мы сегодня рассчитываем это на хорошее отношение государства к детям.

ДЕТЕЙ НУЖНО УЧИТЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ

Не обращались к нынешней киевской власти? Она же декларирует свое особенное беспокойство к пожилым и детям.

Л. Черновецкий все, что было связано из Омельченком, ликвидировал. Я искал разные пути к Черновецкому. Все напрасно.

О чем бы Вы с ним говорили?

В первую очередь, я бы попробовал убедить его давать деньги не бомжам, а детям.

А сколько реально денег нужно, чтобы промониторить состояние детского здоровья? У Вас есть какие-то расчеты?

Конечно. Это слишком простая система. У нас разработана методика диагностирования. Аппарат - один электрод на пупок, второй, зондирующий, на биологически активные точки рук и ног. Данные снимаются через пару минут, вводятся в компьютер. Он выдает, так называемый, эндоэкологический паспорт здоровья. В нем сведены данные о состоянии здоровья ребенка, об имеющихся проблемах. Мы определили: зеленый паспорт - ребенок здоровый (таких детей очень мало), желтый - проблемы есть, и здесь же даются способы как от них избавиться, красный значит, что 10-12 контролируемых органов не попадают в коридор физиологичной нормы. Такой паспорт должен быть и у дошкольника, и у школьника. Мы также учим детей, если, например, болит голова, ищи исцеления в самом себе.

И все так просто. А сколько стоит этот диагностический аппарат?

Этот простой прибор стоит 700 гривен, обучение - 100 гривен, диск с программой - 100 гривен. Покупай и работай.

Вы популяризировали этот метод среди директоров школ, детсадов, возможно главные врачи медицинских учреждений заинтересовались бы?

Многие из них сразу же загорались этой идеей. Но пока еще внедряется она слабо.

Чтобы обследоваться сегодня нужны время, немалые деньги, аппаратура, да и хороший специалист-диагност. Вы предлагали кому-то свои разработки? Почему они не внедряются?

Потому что они простые и дешевые. Они не приносят больших прибылей. На всем сейчас делается бизнес. Даже на здоровье детей. Мы многократно обращались к «нашим» богатеям за помощью, за незначительными средствами, но они молчат. Им, по-видимому, безразлична судьба Украины и здоровья украинских детей.

Есть ли у Вас данные, какими болезнями чаще всего страдают наши дети?

Нас поразило, что больше всего страдает нервная система. Почти все дети очень нервозные, неуравновешенные. Исследования также обнаружили, что у деток есть значительные проблемы с функциональным состоянием щитовидной железы. Это закономерно. Когда произошла авария, нам говорили, что основной проблемой будет щитовидная железа у детей. Так оно и произошло.

"НОВЫЕ УКРАИНЦЫ" - ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕОБРАЗОВАННЫЕ

Обращались ли Вы со своими предложениями, очень нужными Украине и вполне реальными относительно внедрения, к правительственным чиновникам, которые, по служебным обязанностям, должны заботиться здоровьем наших детей?

В Минобразования - там молчат. А именно этому учреждению следует не играться с внедрением Болонской образования, которое себя абсолютно не оправдывает. Разрушив свою систему образования, которая была наилучшей, мы просто показываем себя перед Европой. Система образования может и должна взять под свою защиту здоровых детей. Сегодня нужно говорить о профилактике. Больными занимается Минздрав. А сохранением здоровья еще здоровых детей у нас не занимаются. В России, кстати, есть такая программа.

Есть ли в Вашей работе результаты, которые Вас особенно радуют, вдохновляют?

7 лет назад наша программа продвинулась впритык к Чернобыльской зоне. Там в селе Демидовы - это и чернобыльская зона - мы начали распространять свою программу. В детском садике количество здоровых детей было - 5 процентов. В декабре прошлого года мы получили невероятные результаты - 70 процентов относительно здоровых детей. Нигде по всей Украине нет таких показателей. А это же самая загрязненная относительно экологии территория страны. Дети получали профилактическую помощь и качественную питьевую воду. Сейчас в Киевской области таких центров развития детей больше 10 и показатели здоровья детей в этих центрах не ниже 50 процентов.

Вы настроены бороться за распространение своей программы?

Один в поле не воин. Но я не один. Есть команда людей, которые этим интересуются. Знаете, я в этой жизни уже много насмотрелся. И мог бы отказаться от всего этого. Если бы не одно, но... Еще не вечер в экологическом смысле. Человек - это такое существо, которое делает все назло, в частности и себе. Теперь он влезает во святая святых - сознание. Мы не останавливаемся. Если хоть 10 процентов украинцев обратят свое внимание на экологическое просветительство, это стоит делать. И хотя в нашем государстве все слишком запущено. Сам человек сможет себя спасти.

Наталия Максименко