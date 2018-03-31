15 симптомов, которые нельзя игнорировать

Женщины, как правило, более чутко относятся к своему организму, чем мужчины, и чаще следуют рекомендациям врачей относительно профилактики различных заболеваний и регулярных профилактических осмотров. Тем не менее, многие из них, в особенности молодые, считают, что рак – это заболевание старости, игнорируя важные симптомы, своевременное обнаружение которых может спасти им жизнь.

Чтобы вовремя заметить тревожный симптом, необходимо быть начеку, не впадая при этом в ипохондрию. Информация о следующих 15 симптомах раковых заболеваний, зачастую игнорируемых женщинами, поможет вам быть во всеоружии, и, в то же время, не переживать впустую.

1.Необъяснимая потеря веса

Многие женщины были бы счастливы потерять вес без каких-либо усилий. Однако ничем не объяснимая резкая потеря веса должна настораживать. Снижение веса без увеличения физической нагрузки и снижения количества калорий является одним из симптомов рака. Также, это может быть признаком гиперфункции щитовидной железы. Обследование щитовидки поможет дать ответ на этот вопрос.

2.Вздутие живота

Вздутие живота настолько распространено среди женщин, что многие из них просто привыкли к нему. Постоянное вздутие может говорить о вероятности рака яичников. Другие симптомы этого вида рака включают боль в животе или области таза, быстрое насыщение и проблемы с мочеиспусканием, например, слишком резкие позывы. Если вас пучит каждый день в течение нескольких недель, обратитесь к врачу.

3.Изменения в груди

Большинству женщин достаточно хорошо известно, что уплотнения в груди являются признаком рака молочной железы. Однако это не единственный симптом. Покраснение или уплотнение кожи груди может говорить о редкой агрессивной форме рака. Если сыпь на груди не проходит в течение недели, необходимо показаться специалисту.

Изменение формы сосков или выделения из них при отсутствии грудного кормления также должны стать поводом визита к врачу. Следите за всеми изменениями, которые происходят с вашей грудью.

4.Необычные кровотечения между месячными

Женщины, не достигшие менопаузы, как правило, игнорируют кровотечения между месячными. Также, они склонны халатно относиться к кровотечению из ЖКТ, ошибочно полагая, что это месячные. Тем не менее, регулярные кровотечения между месячными нуждаются в проверке. После наступления менопаузы такой симптом говорит о высоком риске рака эндометрия матки. Кровотечение из прямой кишки может быть признаком рака кишечника.

Подумайте о том, что для вас является нормой. Если вы постоянно замечаете небольшие кровотечения в середине цикла, возможно, с вами все в порядке. Однако если они становятся неожиданностью, стоит обратить на них внимание.

5.Кожные изменения

Большинство из нас наслышаны о том, что изменения родинок могут быть симптомом рака кожи. Кроме этого, необходимо следить за изменениями пигментации кожи. Если внезапно у вас на коже появляется кровь, или вы замечаете рубцевание, необходимо обратиться к дерматологу.

6.Проблемы с глотанием

Проблемы с проглатыванием пищи говорят о вероятности рака пищевода. Если проблема не исчезает в течение пары недель, покажитесь специалисту.

7.Кровь не там, где она должна быть

Обнаружив кровь в моче или стуле, не списывайте все на случайность или геморрой. Кровь в моче может предупреждать о раке мочевого пузыря и почек. Кровь в стуле указывает на опасность рака кишечника. Отхаркивание крови является симптомом рака легких. Единичный случай необычного кровотечения может быть неопасным, но если это повторяется регулярно – пришло время провериться.

8.Плохое настроение и боли в животе

Любой женщине, испытывающей боль в животе и чувство депрессии, следует провериться на рак поджелудочной железы. Некоторые исследования говорят о связи между депрессиями и этим видом рака.

9.Несварение

Несварение без причины может быть тревожным знаком. Если вы часто страдаете от несварения, врач может заподозрить у вас рак пищевода, горла или желудка.

10.Изменения в полости рта

Курильщицам следует быть внимательными к любым изменениям во рту, в особенности, к появлению белых пятен на слизистой и на языке. Это предраковое состояние, называемое лейкоплакией, может перерасти в рак ротовой полости.

11.Боль

С возрастом все люди жалуются на различные боли. Боль может быть симптомом многих видов рака, хотя причиной большинства подобных жалоб не является раковое заболевание. Боль, которая не проходит и ничем не объясняется, должна заставить вас обратиться к врачу.

12.Изменения в лимфатических узлах

Обнаружив уплотнение или отечность лимфатического узла подмышкой, на шее или где-либо еще, немедленно идите к врачу, в особенности, если лимфоузел растет и беспокоит вас больше месяца.

13.Повышенная температура

Повышение температуры без гриппа, простуды или инфекции, может указывать на рак. Чаще всего лихорадка начинает беспокоить, когда раковая опухоль распространяется по организму. В случае рака крови, лихорадка может быть ранним симптомом лейкемии или лимфомы. Дополнительными симптомами рака являются пожелтение кожи или изменение цвета стула.

14.Утомляемость

Утомляемость – еще один серьезный симптом раковых заболеваний, а также множества других проблем со здоровьем. Повышенная утомляемость характерна для поздних стадий рака, однако при раке крови, кишечника и желудка этот признак появляется и на ранних стадиях.

15.Постоянный кашель

Кашель обычно сопутствует простудам, гриппу и аллергиям, а также может быть побочным действием некоторых лекарств. Однако слишком длительный кашель – более 3-4 недель – нельзя игнорировать. Он может быть симптомом серьезных проблем с дыхательной системой и рака легких.

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