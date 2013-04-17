Морковь предотвратит развитие рака молочной железы

Новое исследование экспертов из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) показывает, что женщины с более высоким уровнем каротиноидов, имеют более низкий риск развития рака молочной железы – особенно тех его форм, которые трудно поддаются лечению и имеют менее благоприятный прогноз. Этот защитный эффект был более выраженным среди куривших женщин, а также женщин с низкой массой тела. Испытания включали более 3 000 женщин с раком молочной железы и около 4 000 женщин без этого диагноза.

Ученые предположили, что высокий уровень каротиноидов в крови снижает уровень гормона эстрогенов и тем самым – риск развития рака груди. Это открытие позволяет предположить, что растительная диеты может стать профилактической мерой по предотвращению этого злокачественного заболевания. «Рак молочной железы имеет многие факторы риска, но теперь мы знаем больше о том, как избежать эстроген–зависимого рака», – рассказывает исследователь доктор наук Хизер Элиассен (Heather Eliassen).

Каротиноиды – элементы, содержащиеся во многих в овощах и фруктах, которые придают им их яркие оттенки – оранжевые, желтые и красные. Продукты, которые считаются оптимальными источниками каротиноидов – морковь, сладкий картофель, шпинат, капуста, красный перец и тыква.

Пока не известно, смогут ли пищевые добавки с каротиноидами также снижать риск заболевания раком.