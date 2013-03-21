Тихоокеанская треска - противораковый продукт
10:31, 21 марта 2013Рак излечим
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Блокирует метастазы опухолей
Ученые обнаружили белок, содержащийся в тихоокеанской треске (биоактивный полипептид), который способен заблокировать метастазы раковых опухолей, в частности, рака простаты.
Руководитель исследования, доцент Хафиз Ахмед из медицинской школы университета Мэриленда отметил, что понимание принципа работы продуктов, обладающих противоопухолевой активностью – важная область исследования. Это позволит развивать пищевые продукты с противораковыми и иммунотерапевтическими свойствами.
Напомним, ранее американские ученые пришли к выводу, потребление зеленых овощей снижает риск развития некоторых видов рака.
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