Что кушать, чтобы не заболеть раком

Хотите свести риск возникновения онкозаболеваний к минимуму? Уделите внимание своему питанию: следуйте основным принципам антираковой диеты!

Зеленый чай

Замените газированные напитки зеленым чаем. Этот природный антиоксидант способствует внутреннему очищению организма и избавляет от шлаков.

Меньше соли и сахара

Сведите потребление соли и сахара к минимуму, и старайтесь употреблять как можно меньше сладостей.

Откажитесь от фастфуда и алкоголя

Соблюдение этого правило не только значительно снизит риск возникновения онкозаболеваний, но и положительно скажется на общем состоянии здоровья и самочувствии.

Избегайте трансжиров

Трансжиры – это ненасыщенные кислоты, которые образуются в результате термической обработки природных жирных кислот. Трансжиры содержатся в картофеле фри, блюдах, приготовленных на маргарине, в чипсах и крекерах.

Употребляйте фрукты и овощи

Съедайте не менее 5 фруктов и овощей в день. Они обеспечивают организм клетчаткой и природными антиоксидантами.

Откажитесь от мяса в пользу рыбы

Замените красное мясо красной рыбой. Включите в свой рацион богатую жирными кислотами семгу.

Пейте воду

Выпивайте в день не менее 2 литров питьевой воды.

Соблюдайте правила антираковой диеты, и вы снизите риск возникновения у вас онкозаболеваний на более чем 40 процентов.

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