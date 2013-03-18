Что кушать, чтобы не заболеть раком
Меньше соли и сахара...
Хотите свести риск возникновения онкозаболеваний к минимуму? Уделите внимание своему питанию: следуйте основным принципам антираковой диеты!
Зеленый чай
Замените газированные напитки зеленым чаем. Этот природный антиоксидант способствует внутреннему очищению организма и избавляет от шлаков.
Меньше соли и сахара
Сведите потребление соли и сахара к минимуму, и старайтесь употреблять как можно меньше сладостей.
Откажитесь от фастфуда и алкоголя
Соблюдение этого правило не только значительно снизит риск возникновения онкозаболеваний, но и положительно скажется на общем состоянии здоровья и самочувствии.
Избегайте трансжиров
Трансжиры – это ненасыщенные кислоты, которые образуются в результате термической обработки природных жирных кислот. Трансжиры содержатся в картофеле фри, блюдах, приготовленных на маргарине, в чипсах и крекерах.
Употребляйте фрукты и овощи
Съедайте не менее 5 фруктов и овощей в день. Они обеспечивают организм клетчаткой и природными антиоксидантами.
Откажитесь от мяса в пользу рыбы
Замените красное мясо красной рыбой. Включите в свой рацион богатую жирными кислотами семгу.
Пейте воду
Выпивайте в день не менее 2 литров питьевой воды.
Соблюдайте правила антираковой диеты, и вы снизите риск возникновения у вас онкозаболеваний на более чем 40 процентов.